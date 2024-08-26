Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац примут участие в выставочном матче памяти Дражена Петровича 5 сентября в Загребе

Теги Желимир Обрадович Гордан Гиричек Дамьян Рудеж Дарио Шарич Боян Богданович Дражен Петрович Ивица Зубац Баскетбол

Матч памяти Дражена Петровича пройдет в Загребе 5 сентября.

В выставочной игре встретятся команды хорватских и европейских звезд. Главным тренером команды Европы станет Желько Обрадович.

Среди участников матча – Боян Богданович («Бруклин»), Дарио Шарич («Денвер») и Ивица Зубац («Клипперс»).

На площадку также выйдут завершившие карьеру Дамьян Рудеж и Гордан Гиричек.

Матч проводится в честь двукратного чемпиона Евролиги и его вклада в баскетбол.

Петрович погиб в автомобильной аварии 7 июня 1993 года в возрасте 28 лет.

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