Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац примут участие в выставочном матче памяти Дражена Петровича 5 сентября в Загребе

Матч памяти Дражена Петровича пройдет в Загребе 5 сентября.

В выставочной игре встретятся команды хорватских и европейских звезд. Главным тренером команды Европы станет Желько Обрадович.

Среди участников матча – («Бруклин»), («Денвер») и («Клипперс»).

На площадку также выйдут завершившие карьеру Дамьян Рудеж и Гордан Гиричек.

Матч проводится в честь двукратного чемпиона Евролиги и его вклада в баскетбол.

погиб в автомобильной аварии 7 июня 1993 года в возрасте 28 лет.