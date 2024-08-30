Стефен Карри о продлении контракта: «Хорошо, что разобрались с этим вопросом, теперь можем сконцентрироваться на баскетболе и предстоящем сезоне»
Стефен Карри продлил свой контракт до 2027 года
«С моей точки зрения ничего не изменилось. По-прежнему ценю свою позицию, возможности, поддержку от людей, с которыми прошел этот путь. Всегда говорил, что хочу играть за один клуб всю карьеру. Хорошо, что разобрались с этим вопросом, теперь можем сконцентрироваться на баскетболе и предстоящем сезоне.
Мы нацелены на победы, предприняли меры, чтобы повысить наши шансы. Наши стандарты и ожидания не изменились», – заключил разыгрывающий «Уорриорз».
«Голден Стэйт» не смог пробиться в плей-офф в прошлом сезоне, уступив «Сакраменто» в матче плей-ин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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