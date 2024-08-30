Майк Бибби о сезоне в «Майами»: «Это не было похожим ни на что другое. Измерение процента жира каждую неделю. Пришлось купить один комплект формы, чтобы забрать домой»

Майк Бибби рассказал о сезоне в «Хит» времен Леброна Джеймса

Бывший разыгрывающий выступал за «Майами » в сезоне-2010/11 в 32 года и отыграл 42 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.

«Это был другой опыт. Не похожий ни на что, с чем я сталкивался раньше. Измерение процента жира каждую неделю. Если ты не проходил, приходилось добавлять в свою программу дополнительные кардио-тренировки. Следить за весом.

Мне пришлось заплатить за один комплект формы, который я хотел забрать домой. Не знаю, зачем они их хранят, но тяжело что-то оттуда забрать. У Пэта Райли свои особенные темы. Это был не лучший мой сезон, именно там я начал размышлять о завершении карьеры.

Обстановка вокруг команды была сумасшедшей. Тысячи людей перед отелями ждали автографов, куда бы команда ни пошла. Ни с чем не сравнить», – заключил Бибби .

«Хит» проиграли «Далласу » в финале со счетом 2-4. Следующий сезон Бибби провел в «Нью-Йорке», после чего завершил карьеру.