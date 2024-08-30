Майк Бибби о сезоне в «Майами»: «Это не было похожим ни на что другое. Измерение процента жира каждую неделю. Пришлось купить один комплект формы, чтобы забрать домой»
Бывший разыгрывающий выступал за «Майами» в сезоне-2010/11 в 32 года и отыграл 42 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.
«Это был другой опыт. Не похожий ни на что, с чем я сталкивался раньше. Измерение процента жира каждую неделю. Если ты не проходил, приходилось добавлять в свою программу дополнительные кардио-тренировки. Следить за весом.
Мне пришлось заплатить за один комплект формы, который я хотел забрать домой. Не знаю, зачем они их хранят, но тяжело что-то оттуда забрать. У Пэта Райли свои особенные темы. Это был не лучший мой сезон, именно там я начал размышлять о завершении карьеры.
Обстановка вокруг команды была сумасшедшей. Тысячи людей перед отелями ждали автографов, куда бы команда ни пошла. Ни с чем не сравнить», – заключил Бибби.
«Хит» проиграли «Далласу» в финале со счетом 2-4. Следующий сезон Бибби провел в «Нью-Йорке», после чего завершил карьеру.
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