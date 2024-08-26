Дерек Лайвли о сравнении Луки Дончича и Шэя Гилджеса-Александера: «Кто победил в серии?»

Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич встретились в плей-офф Запада.

Защитники заняли 2-е и 3-е место в голосовании за звание MVP прошедшего сезона НБА. Центрового «Далласа» Дерека Лайвли спросили, у кого из них более широкий арсенал.

«Скажу честно, кто победил в серии?» – ответил Лайвли.

«Даллас» обыграл «Оклахому» во втором раунде плей-офф со счетом 4-2.