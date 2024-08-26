Дерек Лайвли о сравнении Луки Дончича и Шэя Гилджеса-Александера: «Кто победил в серии?»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Дерек Лайвли Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич встретились в плей-офф Запада.

Защитники заняли 2-е и 3-е место в голосовании за звание MVP прошедшего сезона НБА. Центрового «Далласа» Дерека Лайвли спросили, у кого из них более широкий арсенал.

«Скажу честно, кто победил в серии?» – ответил Лайвли.

«Даллас» обыграл «Оклахому» во втором раунде плей-офф со счетом 4-2.

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28 комментариев
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Прямо сейчас, конечно, Лука лучше. Но "победа в серии" в личных сравнениях использовать сомнительно. В той же серии с Бостоном Лука проиграл, но не сказал бы, что на паркете был игрок, которого можно поставить выше его.

Не удивлюсь, если в новом сезона Окла станет ещё сильнее и одолеет Даллас. А тот же Шей спокойно может претендовать на МВП.
+5
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+3
Ответ Евгения Тиунова
Шэй за серию 32,2 очка - 7,3 передачи - 50,7 с игры 55% трёхи - 12 потерь Куда ему до Дончича - 24,7 очка - 8,7 передач - 44,7 с игры - 39,1 трёха - 27 потерь
Статистика помогает искать ответы, но не определяет их.
+6
-3
+3
Ответ shickana
Статистика помогает искать ответы, но не определяет их.
Как и победа в серии.
+6
-3
+3
Шэй за серию 32,2 очка - 7,3 передачи - 50,7 с игры 55% трёхи - 12 потерь
Куда ему до Дончича - 24,7 очка - 8,7 передач - 44,7 с игры - 39,1 трёха - 27 потерь
+8
-5
+3
Ответ Vanila Panda
Жаль только, что великий хваленый шэй отлетел с позором от одноногого поедателя пончиков
Поедателю пончиков менеджмент подвëз габаритных больших, которые задавили легковесную Оклахому. Да и Ирвинг за голову взялся.
+3
-1
+2
Ответ Евгения Тиунова
Шэй за серию 32,2 очка - 7,3 передачи - 50,7 с игры 55% трёхи - 12 потерь Куда ему до Дончича - 24,7 очка - 8,7 передач - 44,7 с игры - 39,1 трёха - 27 потерь
На основе этих данных требую пересмотра награды МВП финальной серии
+2
-1
+1
Ответ Артем Андреев
Поедателю пончиков менеджмент подвëз габаритных больших, которые задавили легковесную Оклахому. Да и Ирвинг за голову взялся.
Отговорки в пользу бедных. Факт остается фактом - травмированный Дончич > распиаренный канадец
+1
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+1
Ответ Van
Прямо сейчас, конечно, Лука лучше. Но "победа в серии" в личных сравнениях использовать сомнительно. В той же серии с Бостоном Лука проиграл, но не сказал бы, что на паркете был игрок, которого можно поставить выше его. Не удивлюсь, если в новом сезона Окла станет ещё сильнее и одолеет Даллас. А тот же Шей спокойно может претендовать на МВП.
Если честно, то я бы ШГА и МВП этого сезона отдал. Йокич хорош, но у него уже была сыгранная и здоровая команда с одной из лучших стартовых пятёрок лиги. ШГА же в сезон заходил с кучей молодых и зелëных игроков и дотащил их до первого места Запада.
+5
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+1
Ответ 2u2
Ну в регулярке именно с того сезона он начал экономить силы
да ладно уж. посмотри плз статистические протоколы хотя бы сезона 13-14. Леброн там монстр был. топ 2 на МВП, 1 сборная НБА, 2 сборная защиты, топ 6 на ДПОЙ. Просто Дюрант был невероятного уровня.

Разговор начинался со сравнения с Шаем. ШГА сейчас как Дюрант 10 лет назад в свой МВП сезон? Сори, но это просто бред. Дюрант изи залетает в топ 20 игроков в истории. По атаке он спокойно борется за топ 5.

ШГА хорош, но не надо такие сравнения пробрасывать. почему тогда не с Майклом сранвнить? Позиции похожие к тому же.
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Ответ Артем Андреев
Меня смешит утверждение , что Эдвардс и ШГА - игроки одного уровня. Это как Йокича с Сабонисом сравнивать. Поэтому и "выносящий Денвер" Эдвардс меня так калит.
епт, где я сказал что они ОДНОГО уровня. ты угораешь? ШГА безусловно сейчас игрок тир 1, это не обсуждается.

короче ты сам придумал, сам расстроился, сам начал спорить с неозвученным аргументом.

смешно? смейся дальше. этот разговор просто бессмысленный
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Ответ Van
в чем славно то? я и начал с того, что ШГА хорош в своей системе, он молодец, но не он делает эту систему, как Йокич. ты сейчас аргументируешь, что победа Миннесоты над Денвером была системной. Согласен. Как и результаты Оклахомы. Поэтому я и сказал, что махни ШГА и Эдвардса ничего критически страшного бы не случилось. Оба игроки систем. А МВП Йокич сам система. Поменяй их с Эмбиидом это бы критически повлияло на игру Денвера. А Фила ещё бы поднялась, возможно. Майк Мэлоун - так себе тренер. а Ник Нерс вполне хорош. Что ты и сам отметил. Ты не видишь проблем в своей собственной логике, но уже который раз назвал мои аргументы "смешными". Чего я про твои не говорил, заметь. Поэтому вывод: тебе не интересен диалог, тебе нужно лишь подтверждение своей правоты и мнимое превосходство в споре. Это глупо.
Меня смешит утверждение , что Эдвардс и ШГА - игроки одного уровня. Это как Йокича с Сабонисом сравнивать. Поэтому и "выносящий Денвер" Эдвардс меня так калит.
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Ответ Артем Андреев
А так всë славно начиналось...
в чем славно то? я и начал с того, что ШГА хорош в своей системе, он молодец, но не он делает эту систему, как Йокич.

ты сейчас аргументируешь, что победа Миннесоты над Денвером была системной. Согласен. Как и результаты Оклахомы.

Поэтому я и сказал, что махни ШГА и Эдвардса ничего критически страшного бы не случилось. Оба игроки систем. А МВП Йокич сам система. Поменяй их с Эмбиидом это бы критически повлияло на игру Денвера. А Фила ещё бы поднялась, возможно. Майк Мэлоун - так себе тренер. а Ник Нерс вполне хорош. Что ты и сам отметил.

Ты не видишь проблем в своей собственной логике, но уже который раз назвал мои аргументы "смешными". Чего я про твои не говорил, заметь.

Поэтому вывод: тебе не интересен диалог, тебе нужно лишь подтверждение своей правоты и мнимое превосходство в споре. Это глупо.
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Ответ Van
Так к чему тогда то что без Эмбиида Фила бы стала Сакраменто, а Йокич якобы не осилит уровень черновой работы? Ты угораешь? конечно, без игрока уровня МВП команда превратиться в тыкву. где это не так? Йокич проделывает кучу черновой работы, а Эмбиид лениться. В защите Эмбиид наголову выше, чем Йокич, но чем это помогает? Каким образом Джоэль хорошо бы зашёл в Денвер? Короче, я думал мы нормально общаемся, но ты очевидно хочешь нести фигню и хочешь сраться. Ну считай себя правым, твое дело. Фигня фигнёй от этого быть не перестанет.
А так всë славно начиналось...
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Ответ Van
Ага, получается, Эмбиид бы в Денвере всех разнёс, в Йокич в Филе обосрался? Бедный Эмбиид, все время не везёт с командой. То что Йокич привел команду к чемпионству с ограниченным Мюрреем, травматом Портером и "данекером" Горданом мы не будем рассматривать. А то что Эмбиид дальше второго раунда не может пройти - это нормально) Ну и конечно же, Эдвардс, который снёс чемпионов в плове - клоун, который ШГА в подмётки не годится.
Где я написал, что Эмбиид в Денвере всех нагнул бы, а Йокич обосрался бы в Филе?
А "вынесший Денвер" Эдвардс - это смешно. Победа Волков над Денвером - это победа всей команды и Эдвардса в частности. Эдвардс без сомнений лицо команды, но явно не уровень топ 5 игрока лиги.
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Ответ Van
Экономный Леброн в 2014? Интересно)
Ну в регулярке именно с того сезона он начал экономить силы
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Ответ Артем Андреев
Макси так-то только в этом сезоне не суперзвëздный уровень вышел. Это раз. Хардена с Мюрреем сравнивать сложно. Харден - это игрок-система, дирижёр атаки. А Мюррей - это тот парень, который может катать унылое говно и бросать кирпичи, а потом накидать 25 за четверть и взять проигранный матч (привет Лейкерс). Это два. Эмбиид в Филе ещë и отвечает за защиту. Без него Фила превращалась в Сакраменто. Йокич физически не осилит этот уровень черновой работы. Это превращает Филу в стероидный Сакраменто. Это три.
Ага, получается, Эмбиид бы в Денвере всех разнёс, в Йокич в Филе обосрался? Бедный Эмбиид, все время не везёт с командой.

То что Йокич привел команду к чемпионству с ограниченным Мюрреем, травматом Портером и "данекером" Горданом мы не будем рассматривать.

А то что Эмбиид дальше второго раунда не может пройти - это нормально)

Ну и конечно же, Эдвардс, который снёс чемпионов в плове - клоун, который ШГА в подмётки не годится.
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Ответ 2u2
Так во времена МВП Дюрента конкуренция была не та... Экономный Леброн Крис Пол вот и все У Шея в конкурентах Йокич,Эмбиид,Яннис,Лука ну и возможно Тейтум с Эдвардсом
Экономный Леброн в 2014? Интересно)
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Ответ Van
Самый стабильный - спорно. Йокич тот же может посоревноваться. Но то что он как Дюрант 10 лет назад - точно нет. Дюрант времён МВП просто разрывал Лигу. Шай может стать таким, но опять же, нужен ещё один качественный шаг.
Так во времена МВП Дюрента конкуренция была не та...
Экономный Леброн
Крис Пол вот и все
У Шея в конкурентах Йокич,Эмбиид,Яннис,Лука ну и возможно Тейтум с Эдвардсом
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Ответ Van
Эдвардс может и понторез, но это один из самых перспективных игроков прямо сейчас. Эмбиид - крутой игрок, безусловно. Но он не вошёл бы в Денвер хорошо. Тайриз Макси и Джеймс Харден гораздо более талантливые игроки, чем Джамал Мюррей. Как он с ними играет? Вот Йокич в Филу зашёл бы как влитой. Он просто реально самый полезный игрок, потому что может делать всех вокруг лучше в несколько раз.
Макси так-то только в этом сезоне не суперзвëздный уровень вышел. Это раз.
Хардена с Мюрреем сравнивать сложно. Харден - это игрок-система, дирижёр атаки. А Мюррей - это тот парень, который может катать унылое говно и бросать кирпичи, а потом накидать 25 за четверть и взять проигранный матч (привет Лейкерс). Это два.
Эмбиид в Филе ещë и отвечает за защиту. Без него Фила превращалась в Сакраменто. Йокич физически не осилит этот уровень черновой работы. Это превращает Филу в стероидный Сакраменто. Это три.
+1
-1
0
Ответ 2u2
Шей самый стабильный баскетболист современности. Он как Дюрент лет 10 назад.
Самый стабильный - спорно. Йокич тот же может посоревноваться. Но то что он как Дюрант 10 лет назад - точно нет. Дюрант времён МВП просто разрывал Лигу.

Шай может стать таким, но опять же, нужен ещё один качественный шаг.
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Ответ Van
Прямо сейчас, конечно, Лука лучше. Но "победа в серии" в личных сравнениях использовать сомнительно. В той же серии с Бостоном Лука проиграл, но не сказал бы, что на паркете был игрок, которого можно поставить выше его. Не удивлюсь, если в новом сезона Окла станет ещё сильнее и одолеет Даллас. А тот же Шей спокойно может претендовать на МВП.
Шей самый стабильный баскетболист современности. Он как Дюрент лет 10 назад.
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Ответ Van
Возможно. ШГА провел выдающийся сезон, но при всем уважении, настоящий МВП там тренер. Грубо говоря, поменяй ШГА на Эдвардса, Окла бы может упала в таблице немного, но не критично. Замени Йокича на Эмбиида и ничего от того Денвера не останется. ШГА, думаю, готов сделать следующий качественный шаг. Для меня он один из самых выдающихся игроков последних лет. Как минимум, в пуле МВП на двух сторонах так хорошо как он не играет никто.
Смешно сравнивать понтореза Эдвардса с Шаем. Эдвардс никогда такого уровня не показывал. Насчёт Эмбиида тоже не соглашусь. Ругать его конечно можно, но здоровый Джоэль вошёл бы в Денвер очень хорошо. При Нëрсе он сильно прибавил в розыгрыше. Просто Мюррей будет больше таскать мяч.
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Ответ Vanila Panda
Отговорки в пользу бедных. Факт остается фактом - травмированный Дончич > распиаренный канадец
Даллас > Оклахома. Так уж более справедливо.
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