Дерек Лайвли о сравнении Луки Дончича и Шэя Гилджеса-Александера: «Кто победил в серии?»
Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич встретились в плей-офф Запада.
Защитники заняли 2-е и 3-е место в голосовании за звание MVP прошедшего сезона НБА. Центрового «Далласа» Дерека Лайвли спросили, у кого из них более широкий арсенал.
«Скажу честно, кто победил в серии?» – ответил Лайвли.
«Даллас» обыграл «Оклахому» во втором раунде плей-офф со счетом 4-2.
Не удивлюсь, если в новом сезона Окла станет ещё сильнее и одолеет Даллас. А тот же Шей спокойно может претендовать на МВП.
Куда ему до Дончича - 24,7 очка - 8,7 передач - 44,7 с игры - 39,1 трёха - 27 потерь
Разговор начинался со сравнения с Шаем. ШГА сейчас как Дюрант 10 лет назад в свой МВП сезон? Сори, но это просто бред. Дюрант изи залетает в топ 20 игроков в истории. По атаке он спокойно борется за топ 5.
ШГА хорош, но не надо такие сравнения пробрасывать. почему тогда не с Майклом сранвнить? Позиции похожие к тому же.
короче ты сам придумал, сам расстроился, сам начал спорить с неозвученным аргументом.
смешно? смейся дальше. этот разговор просто бессмысленный
ты сейчас аргументируешь, что победа Миннесоты над Денвером была системной. Согласен. Как и результаты Оклахомы.
Поэтому я и сказал, что махни ШГА и Эдвардса ничего критически страшного бы не случилось. Оба игроки систем. А МВП Йокич сам система. Поменяй их с Эмбиидом это бы критически повлияло на игру Денвера. А Фила ещё бы поднялась, возможно. Майк Мэлоун - так себе тренер. а Ник Нерс вполне хорош. Что ты и сам отметил.
Ты не видишь проблем в своей собственной логике, но уже который раз назвал мои аргументы "смешными". Чего я про твои не говорил, заметь.
Поэтому вывод: тебе не интересен диалог, тебе нужно лишь подтверждение своей правоты и мнимое превосходство в споре. Это глупо.
А "вынесший Денвер" Эдвардс - это смешно. Победа Волков над Денвером - это победа всей команды и Эдвардса в частности. Эдвардс без сомнений лицо команды, но явно не уровень топ 5 игрока лиги.
То что Йокич привел команду к чемпионству с ограниченным Мюрреем, травматом Портером и "данекером" Горданом мы не будем рассматривать.
А то что Эмбиид дальше второго раунда не может пройти - это нормально)
Ну и конечно же, Эдвардс, который снёс чемпионов в плове - клоун, который ШГА в подмётки не годится.
Экономный Леброн
Крис Пол вот и все
У Шея в конкурентах Йокич,Эмбиид,Яннис,Лука ну и возможно Тейтум с Эдвардсом
Хардена с Мюрреем сравнивать сложно. Харден - это игрок-система, дирижёр атаки. А Мюррей - это тот парень, который может катать унылое говно и бросать кирпичи, а потом накидать 25 за четверть и взять проигранный матч (привет Лейкерс). Это два.
Эмбиид в Филе ещë и отвечает за защиту. Без него Фила превращалась в Сакраменто. Йокич физически не осилит этот уровень черновой работы. Это превращает Филу в стероидный Сакраменто. Это три.
Шай может стать таким, но опять же, нужен ещё один качественный шаг.