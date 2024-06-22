«Если тебе приходится жульничать, тебе не место в спорте». Стивен Джексон требует пожизненно отстранить Райана Гарсию

Стивен Джексон требует пожизненно дисквалифицировать боксера Райана Гарсию.

«Я не удивлен, потому что так устроен мир. Засранец обманул, принял стероиды, чтобы победить, и вы все равно его поддерживаете. Это печально. Вы поддерживаете читера.

Если ты обманул ради победы, ты не достоин быть спортсменом. Ты недостаточно хорош. Ты не должен участвовать в соревнованиях. Настоящие победители никогда не будут уважать читеров.

Я ни разу в жизни не жульничал, ни в каком виде спорта, и никогда не буду. Я был чемпионом на всех уровнях. Если тебе приходится жульничать, тебе не место в спорте», – сказал бывший игрок .

Боксер Райан Гарсия дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.