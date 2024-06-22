«Если тебе приходится жульничать, тебе не место в спорте». Стивен Джексон требует пожизненно отстранить Райана Гарсию

Теги Стивен Джексон НБА Райан Гарсия Баскетбол

Стивен Джексон требует пожизненно дисквалифицировать боксера Райана Гарсию.

«Я не удивлен, потому что так устроен мир. Засранец обманул, принял стероиды, чтобы победить, и вы все равно его поддерживаете. Это печально. Вы поддерживаете читера.

Если ты обманул ради победы, ты не достоин быть спортсменом. Ты недостаточно хорош. Ты не должен участвовать в соревнованиях. Настоящие победители никогда не будут уважать читеров.

Я ни разу в жизни не жульничал, ни в каком виде спорта, и никогда не буду. Я был чемпионом на всех уровнях. Если тебе приходится жульничать, тебе не место в спорте», – сказал бывший игрок НБА.

Боксер Райан Гарсия дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

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5 комментариев
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Для тех, кто собрался гуглить когда это Джексон был чемпионом, он оказывается был им с Сан-Антонио в 2003
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Ответ Мурзин Ринат
Игрок НБА говорит, что ни разу не употреблял допинг, ну смех же) любой адекватный человек понимает , что профессиональный спорт в американских лигах в этом замешан
Профессиональный спорт весь на допинге, откройте глаза
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