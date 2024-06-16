Джеймс Палмер стал игроком «Галатасарая»

«Галатасарай» подписал контракт с Джеймсом Палмером.

27-летний американский защитник провел сезон-2023/24 в « », набирая 15 очков, 3 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч национального чемпионата Турции. Палмер хорошо показал себя и в Еврокубке и помог своей команде добраться до 1/8 финала. На его счету 14 очков, 2,9 подбора и 2,4 передачи в играх турнира.

« » закончил регулярный сезон национального чемпионата на 5-м месте с результатом 16-14. Клуб уступил «Каршияке» в 1/4 финала со счетом 1-2.