Джеймс Палмер стал игроком «Галатасарая»

Теги переходы чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Джеймс Палмер Баскетбол

«Галатасарай» подписал контракт с Джеймсом Палмером.

27-летний американский защитник провел сезон-2023/24 в «Тюрк Телекоме», набирая 15 очков, 3 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч национального чемпионата Турции. Палмер хорошо показал себя и в Еврокубке и помог своей команде добраться до 1/8 финала. На его счету 14 очков, 2,9 подбора и 2,4 передачи в играх турнира.

«Галатасарай» закончил регулярный сезон национального чемпионата на 5-м месте с результатом 16-14. Клуб уступил «Каршияке» в 1/4 финала со счетом 1-2.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий