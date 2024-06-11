Желько Обрадович дисквалифицирован Сербской лигой на 4 матча

Теги дисквалификации Желимир Обрадович Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии Баскетбол

Желько Обрадович дисквалифицирован на четыре матча.

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович и менеджер команды Лука Вуликич дисквалифицированы  Сербской лигой на четыре матча после инцидента в финале против «Црвены Звезды».

Обрадович пропустит матчи полуфинальной серии и, возможно, финальной серии следующего сезона.

Финальная серия чемпионата Сербии завершилась победой «Црвены Звезды» во втором матче со счетом 20:0 (2-0).

Вторая игра финала была остановлена, когда фанаты «Партизана» на домашней арене принялись организованно оскорблять президента «Црвены Звезды» Небойшу Човича и его семью. После неудачной попытки утихомирить болельщиков команды и судьи покинули площадку. Игроки «Црвены Звезды» и арбитры вернулись на паркет через некоторое время, когда стадион был очищен от фанатов, но баскетболистов «Партизана» уже к этому моменту распустили, и многие покинули стадион.

Игра была засчитана в пользу «Црвены Звезды» с результатом 20:0 (2-0). В результате принятого решения «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии сезона-2023/24.

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1 комментарий
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Это что такое ляпнул что такую дисквалификацию схлопотал 🤔🤔🤔
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