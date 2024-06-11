Желько Обрадович дисквалифицирован Сербской лигой на 4 матча

Желько Обрадович дисквалифицирован на четыре матча.

Главный тренер « » Желько Обрадович и менеджер команды Лука Вуликич дисквалифицированы Сербской лигой на четыре матча после инцидента в финале против «Црвены Звезды».

Обрадович пропустит матчи полуфинальной серии и, возможно, финальной серии следующего сезона.

Финальная серия чемпионата Сербии завершилась победой «Црвены Звезды» во втором матче со счетом 20:0 (2-0).

Вторая игра финала была остановлена, когда фанаты «Партизана» на домашней арене принялись организованно оскорблять президента «Црвены Звезды» Небойшу Човича и его семью. После неудачной попытки утихомирить болельщиков команды и судьи покинули площадку. Игроки «Црвены Звезды» и арбитры вернулись на паркет через некоторое время, когда стадион был очищен от фанатов, но баскетболистов «Партизана» уже к этому моменту распустили, и многие покинули стадион.

Игра была засчитана в пользу « » с результатом 20:0 (2-0). В результате принятого решения «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии сезона-2023/24.