Желько Обрадович дисквалифицирован Сербской лигой на 4 матча
Желько Обрадович дисквалифицирован на четыре матча.
Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович и менеджер команды Лука Вуликич дисквалифицированы Сербской лигой на четыре матча после инцидента в финале против «Црвены Звезды».
Обрадович пропустит матчи полуфинальной серии и, возможно, финальной серии следующего сезона.
Финальная серия чемпионата Сербии завершилась победой «Црвены Звезды» во втором матче со счетом 20:0 (2-0).
Вторая игра финала была остановлена, когда фанаты «Партизана» на домашней арене принялись организованно оскорблять президента «Црвены Звезды» Небойшу Човича и его семью. После неудачной попытки утихомирить болельщиков команды и судьи покинули площадку. Игроки «Црвены Звезды» и арбитры вернулись на паркет через некоторое время, когда стадион был очищен от фанатов, но баскетболистов «Партизана» уже к этому моменту распустили, и многие покинули стадион.
Игра была засчитана в пользу «Црвены Звезды» с результатом 20:0 (2-0). В результате принятого решения «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии сезона-2023/24.