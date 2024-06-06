Майкл Блумберг решил стать совладельцем «Миннесоты»

Теги Миннесота женская НБА НБА Глен Тэйлор Миннесота жен Алекс Родригес Марк Лори Баскетбол

Майкл Блумберг согласился присоединиться к Марку Лори и Алексу Родригесу.

Бизнесмен-миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг договорился о присоединении к Марку Лори и Алексу Родригесу, которые пытаются приобрести контрольный пакет акций «Миннесоты».

В апреле этого года Блумберг занял 12-е место среди богатейших людей мира по версии Forbes.

Лори и Родригес владеют почти 40 процентами акций «Тимбервулвс» и «Линкс» и борются с Гленом Тэйлором за контрольный пакет.

В конце марта владеющий контрольным пакетом акций «Вулвз» Тэйлор отказался от трехлетнего плана по передаче прав собственности, когда объявил, что Лори и Родригес якобы не уложились в сроки по условиям продажи. Лори и Родригес активно оспаривают утверждения Тэйлора и настаивают на восстановлении первоначального соглашения, которое подразумевает постепенную передачу им контрольного пакета акций.

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