Запрашиваемая цена на Зака ​​Лавина «значительно упала»

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

«Буллс» существенно снизили цену на защитника Зака Лавина.

«У меня сложилось впечатление, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в это межсезонье. Не думаю, что «Буллс» согласятся на ужасную сделку, если будет мало вариантов, но мне кажется, что они открыты для большего количества предложений, чем раньше.

Ранее я сообщал, что их запрашиваемая цена — это талантливый игрок уровня Матча всех звезд, выбор в первом раунде или и то, и другое — и у меня такое ощущение, что цена значительно упала», – рассказал обозреватель «Чикаго» Кей Си Джонсон.

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5 комментариев
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На Пула?)
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ето абсолютный мусор в 2024, да и раньше тоже с 4 играми в плейофф лол
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Переоцененный травмат + мусорный скорер
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Как 3-5 игрок команды может где нибудь и пригодится,не его вина что ему выписали такие цифры 😅
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