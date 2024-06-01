Запрашиваемая цена на Зака ​​Лавина «значительно упала»

«Буллс» существенно снизили цену на защитника Зака Лавина.

«У меня сложилось впечатление, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в это межсезонье. Не думаю, что «Буллс» согласятся на ужасную сделку, если будет мало вариантов, но мне кажется, что они открыты для большего количества предложений, чем раньше.

Ранее я сообщал, что их запрашиваемая цена — это талантливый игрок уровня Матча всех звезд, выбор в первом раунде или и то, и другое — и у меня такое ощущение, что цена значительно упала», – рассказал обозреватель « » Кей Си Джонсон.