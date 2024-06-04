«Оклахома» проявляет большой интерес к Патрику Уильямсу

Теги возможные переходы Чикаго НБА Оклахома-Сити Патрик Уильямс Баскетбол

«Оклахома» может подписать Патрика Уильямса.

По словам журналиста Дарнелла Мэйберри, «Тандер» проявляет «большой интерес» к форварду «Буллс» Патрику Уильямсу.

«Если «Буллс» насмотрелись на эксперимент по имени Уильямс, есть одна команда, которая проявляет к нему большой интерес, это «Оклахома». «Тандер» нужен большой, и у них есть масса драфт-пиков, которые могут подсластить пилюлю для «Буллс», если в июле состоится сделка «сайн-энд-трейд», – пишет Мэйберри.

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2 комментария
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4-й Уильямс в команду? Да они угарают
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Ответ Kudim41
4-й Уильямс в команду? Да они угарают
Каре на Вильямсах решили собрать.
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