«Бакс» хотят нанять ассистента главного тренера «Селтикс» Сэма Кэсселла

Теги возможные переходы Бостон Сэм Кэсселл Милуоки НБА Баскетбол

«Милуоки» хочет предложить Сэму Кэсселлу место ассистента главного тренера.

Кэсселл занимает аналогичную должность в тренерском штабе «Бостона». «Бакс» готовы сделать 54-летнего специалиста самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА.

Кэсселл выступал в составе клуба на позиции разыгрывающего с 1999 по 2003 год и помог выйти в финал Восточной конференции в сезоне-2000/01, где «Бакс» уступили «Филадельфии» со счетом 3-4.

1 комментарий
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Ухч какая конкуренция на Кэссела) Тут новость была, что и Лейкерс переманить хотят. Надеюсь останется в Бостоне.
Док хочет обратно заманить себе ассистента из штаба
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