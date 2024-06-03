«Бакс» хотят нанять ассистента главного тренера «Селтикс» Сэма Кэсселла

«Милуоки» хочет предложить Сэму Кэсселлу место ассистента главного тренера.

Кэсселл занимает аналогичную должность в тренерском штабе «Бостона». «Бакс» готовы сделать 54-летнего специалиста самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА.

Кэсселл выступал в составе клуба на позиции разыгрывающего с 1999 по 2003 год и помог выйти в финал Восточной конференции в сезоне-2000/01, где «Бакс» уступили «Филадельфии» со счетом 3-4.