Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/2 финала. «Фенербахче» повел 2-0 в серии с «Бешикташем»
Сегодня состоялся один матч плей-офф турецкой лиги.
«Фенербахче» одержал вторую победу над «Бешикташем» (2-0).
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 1 июня, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Хэйс (20 + 7 подборов), Уилбекин (19), Шанлы (9), Пьер (8), Мадар (3) – старт; Биберович (15), Папаяннис (8), Махмутоглу (6), Ziyaettin (6), Бирсен (3), Хазер (1), Экшиоглу (0).
«Фенербахче» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.