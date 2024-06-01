Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/2 финала. «Фенербахче» повел 2-0 в серии с «Бешикташем»

Теги результаты Фенербахче Бешикташ чемпионат Турции Баскетбол

Сегодня состоялся один матч плей-офф турецкой лиги.

«Фенербахче» одержал вторую победу над «Бешикташем» (2-0).

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

Фенербахче – Бешикташ 98:72 (22:24, 25:19, 25:9, 26:20)
Дата проведения
1 июня, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Хэйс (20 + 7 подборов), Уилбекин (19), Шанлы (9), Пьер (8), Мадар (3) – старт; Биберович (15), Папаяннис (8), Махмутоглу (6), Ziyaettin (6), Бирсен (3), Хазер (1), Экшиоглу (0).
Бешикташ
Симонович (16 + 7 подборов), Мэтьюз (15), Нидэм (10), Митчелл (10), Оллман (7) – старт; Арслан (6), Йигитоглу (6), Дурмаз (2), Аксу (0).

«Фенербахче» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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