Ксавьер Рэтан-Мэйс подписал двухлетний контракт с «Реалом»

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Ксавьер Рэтан-Мэйс перешел из «Енисея» в «Реал».

Бывший защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс подписал контракт на два года с испанским «Реалом», сообщил ТАСС агент игрока Вадим Михалевский.

Канадец стал самым результативным игроком сезона-23/24 Единой лиги ВТБ, попутно побив рекорд турнира – 991 очко в сумме.

Рэтан-Мэйс получил награду лучшему дебютанту Единой лиги, а также MVP сезона-23/24 по версии игроков. Его показатели за красноярский «Енисей» составили 25,4 очка, 4,2 подбора, 4,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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