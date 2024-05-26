Метта Сэндифорд-Артест о защите в современной НБА: «Дело не в игроках, а в правилах»

Теги Метта Уолд Пис НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Метта Сэндифорд-Артест высказался о том, как изменилась защита в современной НБА.

«Каждый игрок, завершив карьеру, автоматически становится хейтером. Дело не в том, что нам не нравятся молодые игроки, мы просто хотим играть. Поэтому мы говорим, что они слабаки.

Но я смотрел на этих молодых парней и подумал: «Погодите. Они не слабаки. Правила изменились». Посмотрите на Энтони Эдвардса. Я думаю, что дело не игроках, а в правилах. Сравните нынешние правила с правилами в 90-х – это совершенно другая игра. Многие винят игроков, но я считаю, что дело в правилах», – сказал чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий