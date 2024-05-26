Метта Сэндифорд-Артест о защите в современной НБА: «Дело не в игроках, а в правилах»

Метта Сэндифорд-Артест высказался о том, как изменилась защита в современной НБА.

«Каждый игрок, завершив карьеру, автоматически становится хейтером. Дело не в том, что нам не нравятся молодые игроки, мы просто хотим играть. Поэтому мы говорим, что они слабаки.

Но я смотрел на этих молодых парней и подумал: «Погодите. Они не слабаки. Правила изменились». Посмотрите на . Я думаю, что дело не игроках, а в правилах. Сравните нынешние правила с правилами в 90-х – это совершенно другая игра. Многие винят игроков, но я считаю, что дело в правилах», – сказал чемпион 2010 года в составе «Лейкерс».