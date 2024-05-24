Деджонте Мюррэй отреагировал на слух об отказе «Юты» менять его на Кейонте Джорджа

Теги Атланта НБА Юта соцсети Деджонте Мюррэй Кейонте Джордж Баскетбол

Деджонте Мюррэй отреагировал на слух.

По словам журналиста KSL Sports Бена Андерсона, «Юта» отклонила предложение «Атланты» о сделке с участием Мюррэя и новичка Кейонте Джорджа.

«Не надо верить всему, что вы видите в этом глупом интернете 😂😂😂», – написал баскетболист «Хоукс».

16-й номер драфта-2023 Джордж завершил сезон с показателями 13,0 очка, 4,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч и был включен во вторую символическую пятерку новичков.

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