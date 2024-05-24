Деджонте Мюррэй отреагировал на слух об отказе «Юты» менять его на Кейонте Джорджа

Деджонте Мюррэй отреагировал на слух.

По словам журналиста KSL Sports Бена Андерсона, «Юта» отклонила предложение «Атланты» о сделке с участием и новичка Кейонте Джорджа.

«Не надо верить всему, что вы видите в этом глупом интернете 😂😂😂», – написал баскетболист «Хоукс».

16-й номер драфта-2023 Джордж завершил сезон с показателями 13,0 очка, 4,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч и был включен во вторую символическую пятерку новичков.