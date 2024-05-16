«Кингз», «Тандер» и «Пеликанс» проявят интерес к Джарретту Аллену
Названы три команды, которые будут заинтересованы в обмене Джарретта Аллена.
«Согласно источникам, обще настроение в лиге таково, что Джарретт Аллен и Дариус Гарлэнд могут стать доступными по разумной цене, если Донован Митчелл подпишет новый контракт с «Кавальерс».
Аллена давно связывают с «Новым Орлеаном», но источники сообщают, что «Оклахома» и «Сакраменто» также могут быть заинтересованы в бывшем участнике Матча всех звезд», – пишет Right Down Euclid.