«Кингз», «Тандер» и «Пеликанс» проявят интерес к Джарретту Аллену

Теги возможные переходы Кливленд Новый Орлеан Сакраменто НБА Оклахома-Сити Джарретт Аллен Баскетбол

Названы три команды, которые будут заинтересованы в обмене Джарретта Аллена.

«Согласно источникам, обще настроение в лиге таково, что Джарретт Аллен и Дариус Гарлэнд могут стать доступными по разумной цене, если Донован Митчелл подпишет новый контракт с «Кавальерс».

Аллена давно связывают с «Новым Орлеаном», но источники сообщают, что «Оклахома» и «Сакраменто» также могут быть заинтересованы в бывшем участнике Матча всех звезд», – пишет Right Down Euclid.

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