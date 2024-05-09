Велимир Перасович о судействе: «Это позор! Что мы можем ждать в третьем матче?»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович судьи Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Велимир Перасович резко высказался о судействе во 2-м матче серии с «Локо».

«Все зависит от судей. В первой половине они пробили 12 штрафных, а мы – два или четыре. Если при каждом контакте они отправляют их на штрафную линию, а к нам другое отношение, вы сами задаете такие правила игры. Если в первом матче они не реагируют на намеренный фол Окаро Уайта, а он специально нарушал правила, тогда Окаро Уайт начинает думать, что ему это дозволено. Он сделал это во второй раз сегодня, и ему снова не дали ни технического фола, ни неспортивного за агрессивное движение.

В первом матче судьи посмотрели видео и сказали, что там ничего нет. Я должен верить им! Но потом я посмотрел запись матча и могу сказать, что это позор! Это позор, что они не увидели там фол! Если ты не реагируешь на грязную игру, невозможно контролировать матч. Надеюсь, этому настанет конец. Два матча они не наказывали этого игрока. Что мы можем ждать в третьем матче?» – заявил главный тренер УНИКСа.

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