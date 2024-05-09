ACB. «Манреса» примет «Бильбао», «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Манреса» встретится с «Бильбао», «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 мая, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 9 мая, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Реал – 27-5, Уникаха – 26-6, Барселона – 22-10, Гран-Канария – 20-12, Мурсия – 20-12, Тенерифе – 20-12, Валенсия – 20-12, Манреса – 18-14, Баскония – 17-15, Ховентуд – 15-17, Бильбао – 13-19, Андорра – 12-20, Сарагоса – 12-20, Жирона – 12-20, Бреоган – 10-22, Гранада – 9-23, Обрадойро – 9-23, Паленсия – 6-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.