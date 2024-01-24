Марчин Гортат о грязных игроках НБА во время борьбы за подбор: «Хватают вас за шары и сжимают кулак»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Марчин Гортат Баскетбол

Марчин Гортат рассказал о приемах грязных игроков во время борьбы за подбор.

По словам бывшего центрового НБА, некоторые баскетболисты позволяют себе недопустимые вещи.

«Боже, я даже не знаю, уместно ли мне это сейчас говорить, но такие ребята делают много всякого. Скажем, когда люди ведут борьбу за позицию, за подбор, кто-то ставит спину под щитами, они пытаются схватить вас за шары и сжать кулак. Клянусь Богом, они творят сумасшедшие вещи.

У вас может быть только одна реакция: «Чувак, какого черта?» А они в ответ улыбаются. Ну и ты нападаешь на такого парня. Но суть в том, что судья, как правило, не видит, с чего все началось. Они просто видят вашу реакцию. Получается, что вы еще и облажались. На баскетбольной площадке происходит много всего.

Крис Пол запросто может схватить вас за ногу или ударить по яйцам. Да постоянно такое происходит. Поэтому, когда ставишь заслоны, лучше прикрывать свои шары и не расслабляться в тренажерке, чтобы тело было готово выдержать эти атаки», – утверждает поляк.

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1 комментарий
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Один мужик в доме Двайта и вне площадки узнал какого это 😂
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