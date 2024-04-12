Марчин Гортат: «Никогда не думал, что оставлю свой след в НБА»

Марчин Гортат рассказал, чем хотел бы запомниться в НБА.

«Заслоном Гортата». Никогда не думал, что смогу оставить след в НБА. Что-то вроде «заслона Гортата». Не мог это предположить.

Я мечтал играть в НБА, хотел набирать дабл-дабл в среднем. Но оставить свой след, что-то, что останется на всю жизнь? Это колоссальный успех», – признался бывший центровой.

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик недавно обсуждали этот тактический элемент в своем подкасте Mind The Game.