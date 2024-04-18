Женский состав «Фенербахче» одержал победу в четырех турнирах сезона-2023/24

«Фенербахче» победил в четырех турнирах в сезоне-2023/24.

Клуб из Стамбула стал обладателем женского Суперкубка, женского Кубка Турции, победителем и национального женского чемпионата Турции, обыграв в финале «Мерсин» со счетом 3-0.

Единственные, кому удавалось оформить подобное достижение – это УГМК, в сезоне-2018/19. В составе екатеринбургского клуба выступали нынешние баскетболистки « » и Кайла Макбрайд.