Женский состав «Фенербахче» одержал победу в четырех турнирах сезона-2023/24

Теги УГМК жен чемпионат России жен Евролига жен Фенербахче жен чемпионат Турции жен Кубок Турции жен Суперкубок Европы жен Эмма Мессеман Мерсин жен Баскетбол

«Фенербахче» победил в четырех турнирах в сезоне-2023/24.

Клуб из Стамбула стал обладателем женского Суперкубка, женского Кубка Турции, победителем Евролиги и национального женского чемпионата Турции, обыграв в финале «Мерсин» со счетом 3-0.

Единственные, кому удавалось оформить подобное достижение – это УГМК, в сезоне-2018/19. В составе екатеринбургского клуба выступали нынешние баскетболистки «Фенербахче» Эмма Мессеман и Кайла Макбрайд.

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