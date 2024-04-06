Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс». Защитник пропустил 20 игр из-за травмы

Теги Хьюстон Майами НБА Эрик Споэльстра Тайлер Хирро Баскетбол

Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс» (119:104).

Защитник «Майами» вышел со скамейки и за 25 минут набрал 17 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Очень рад, что Тайлер вернулся. Уровень мастерства, креатив и скорость – мы нуждались в этих его качествах», – сказал главный тренер флоридцев Эрик Споэльстра.

Защитник пропустил 20 игр из-за повреждений стопы и колена. Последний раз он выходил на площадку 23 февраля.

В нынешнем сезоне Тайлер до сегодняшней встречи набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

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