Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс». Защитник пропустил 20 игр из-за травмы
Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс» (119:104).
Защитник «Майами» вышел со скамейки и за 25 минут набрал 17 очков, 5 подборов и 6 передач.
«Очень рад, что Тайлер вернулся. Уровень мастерства, креатив и скорость – мы нуждались в этих его качествах», – сказал главный тренер флоридцев Эрик Споэльстра.
Защитник пропустил 20 игр из-за повреждений стопы и колена. Последний раз он выходил на площадку 23 февраля.
В нынешнем сезоне Тайлер до сегодняшней встречи набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.