Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс». Защитник пропустил 20 игр из-за травмы

Тайлер Хирро вернулся в состав «Хит» в матче с «Рокетс» (119:104).

Защитник « » вышел со скамейки и за 25 минут набрал 17 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Очень рад, что вернулся. Уровень мастерства, креатив и скорость – мы нуждались в этих его качествах», – сказал главный тренер флоридцев .

Защитник пропустил 20 игр из-за повреждений стопы и колена. Последний раз он выходил на площадку 23 февраля.

В нынешнем сезоне Тайлер до сегодняшней встречи набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.