Александер Секулич: «Все игры с ЦСКА в этом сезоне у нас складывались очень интересно. Мы хотим победить»

Александер Секулич рассказал о готовности «Локомотива-Кубань» к матчу с ЦСКА.

– Это первый матч « » на выезде после долгой паузы. Скучали по выездам?

– Нет, вообще нисколько. Но я готов сколько угодно хвалить тех, кто в клубе организует выезды. Все очень хорошо спланировано, наши игроки приехали в Москву свежими и ничуть не уставшими.

– ЦСКА проиграл два матча подряд, и для них этот матч будет очень важным. Готовы к тому, что они выйдут на матч с повышенной мотивацией?

– Для нас этот матч тоже будет очень важным. Мы хотим победить. Все игры с ЦСКА в этом сезоне у нас складывались очень интересно. Чего-то такого я жду и в понедельник. Увидим.

– Что скажете о сильных сторонах соперника?

– Их новый игрок, Оливье Хэнлан, в недавних матчах выглядел очень здорово. У ЦСКА в целом очень хороший подбор легионеров, которых качественно дополняют опытные русские игроки. Вспомним хотя бы, как Курбанов недавно забил нам два решающих трехочковых. Так что у них хороший состав с большой глубиной.

– Все ли в «Локо» здоровы и готовы играть?

– Да. Все и каждый.