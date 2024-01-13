Александр Секулич: «Горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника, как ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над ЦСКА (89:85).

Александр Секулич признался, что гордится своими подопечными, но отметил, что команда еще ничего не добилась и сезон продолжается.

«Для нас это очень важная победа. И с турнирной точки зрения, и потому, что сегодня мы играли перед полной ареной – мы счастливы порадовать наших болельщиков, которые сегодня собрались в таком количестве. Все знают уровень ЦСКА, так что я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника.

В первой половине у нас было много проблем. Позволяли сопернику набирать легкие очки, совершали много ошибок. Но успешно внесли изменения в большом перерыве, что и позволило переломить ход матча.

Я совру вам, если скажу, что не рад победе и не горжусь ребятами. Но нельзя позволить себе думать, что мы уже добились чего-то важного. Сезон продолжается, имеет значение только то, как мы будем играть в конце сезона и на каком итоговом месте окажемся», – сказал Секулич.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий