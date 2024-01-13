Александр Секулич: «Перед ЦСКА настроение особенное»

Александр Секулич оценил расклад сил перед матчем с ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» отметил, что у команды особый настрой на предстоящий матч Лиги ВТБ.

– Судя по тому, с какой скоростью были раскуплены билеты на матч, как минимум, для болельщиков «Локо» матчи против – особенные. А для команды?

– Мы всегда стараемся относиться одинаково к каждой следующей игре. Но, конечно, перед ЦСКА настроение особенное. Мы понимаем, какого уровня этот соперник. И это всегда дает дополнительную мотивацию.

– В нескольких предыдущих матчах « » одержал победы над соперниками, которые по той или иной причине играли укороченной ротацией – кто в 8 игроков, а кто и вовсе в 7. Но у ЦСКА любой из 12 человек в заявке готов к большим минутам. Сильно ли сложнее играть против настолько укомплектованного соперника?

– Действительно, у них очень качественный состав. Поэтому особенно важным становится то, насколько сфокусированно будем играть мы сами. Соперник выйдет против нас очень мотивированным – и мы должны быть к этому готовы.

– «Локо» в лиге выиграл 6 матчей подряд. Как это влияет на игроков – помогает или, наоборот, накладывает дополнительную ответственность?

– Серия побед всегда помогает обрести уверенность, выходить на следующий матч с мыслями о том, что ты все делаешь правильно. С другой стороны, нельзя почивать на лаврах, думая, что сделал что-то важное. Победная серия в середине сезона – это не самодостаточный результат. Самые важные матчи еще впереди. Нельзя расслабляться, нужно на каждую следующую игру выходить с полной концентрацией сил и внимания.