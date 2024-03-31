Рей Аллен рассказал, как учит своих детей бросать мяч

Рэй Аллен обсудил бросковую технику в подкасте Джея Джея Редика.

«Есть некоторое сходство с гольфом. Начинать нужно с игры. Попробовать себя. Потом вернуться через неделю, чтобы я мог увидеть, какую форму естественным образом разработало твое тело. Теперь ты примерно знаешь, на что способно твое тело, какое движение для него является нормальным. Потому что я не хочу ставить тебе форму, которой ты не будешь способен добиться. Которая будет тебя стеснять, не совпадать с твоими атлетическими способностями.

Когда я учу ребенка, я смотрю, на что он способен физически, с точки зрения своих возможностей.

Для меня было удивительным, что все мои дети, даже старший почти до 17 лет, толкали мяч из-под подбородка двумя руками. Потому что им нужно было использовать все тело чтобы обеспечить достаточное усилие. Они не осознавали, что такое бросок, и вынуждены были использовать это движение, чтобы придать мячу достаточный импульс.

Потом я увидел, как они бросают меньший мяч с батута в кольцо. Они делали это с правильной техникой, подкруткой. Я был ошеломлен. Они могут бросать так, как необходимо. Но как только они берут большой мяч, им приходится толкать его от груди. Их форма становится ужасной. Они просто пытаются доставить мяч в точку любым образом. И даже начинают попадать, потому что человек способен приспособиться к чему угодно.

Так что детям определенно нужно начинать с маленьких мячей, чтобы не развивать плохие привычки, которые останутся и к старшему возрасту.

Следующая ошибка, которую вы видите из-за этого, это когда подростки кидают мяч двумя руками и делают в конце толкающее движение обеими кистями. Я объясняю им, что нельзя провожать мяч вспомогательной рукой, только ведущей.

Так что первым делом я смотрю, как дети держат мяч. В большинстве случаев, они кладут его на ладонь, от самого основания. Тогда я показываю им пример. Бросаю им футбольный мяч или теннисный. Никто не ловит мячи на основание ладони. Ты ловишь и бросаешь его пальцами. То же самое нужно делать с баскетбольным.

Посмотрите на игроков в NCAA или даже профессионалов. Многие из них плохо бросают, потому что до сих пор кладут мяч на основание ладони. При броске он катится по всей ладони до кончиков пальцев, когда он доходит до конца усилия уже не хватает, и им приходится толкать кончиками пальцев. Они толкают мяч рукой, потому что движение кистью уже потрачено в никуда.

Не нужно, чтобы все бросали так, как я. Но я добился успеха, потому что развил правильные привычки. И ключевое преимущество – быстрое избавление от мяча.

Если вы посмотрите на мои записи, скажем штрафных, вы увидите, что мяч всегда находится в моих руках в приподнятом состоянии. Так, чтобы можно было просунуть палец между ним и моей ладонью.

Молодые игроки держат мяч всей ладонью из-за неуверенности. Потому что хотят чувствовать мяч. А корень этого в том, что в детстве они были недостаточно сильны, чтобы держать мяч правильно», – заключил легендарный игрок.