Квентин Граймс пропустит остаток сезона. Он будет восстанавливаться после мышечной травмы

Теги травмы Детройт НБА Квентин Граймс Баскетбол

Квентин Граймс пропустит остаток сезона.

Защитник «Детройта» испытывает болевые ощущения в мышце, что связано с полученной им в январе травмой колена.

Граймсу не потребуется операция, ушиб кости больше не беспокоит баскетболиста.

Квентин набирал 5,3 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру в 6 матчах после обмена в «Пистонс». В межсезонье 23-летний баскетболист будет доступен для продления контракта.

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1 комментарий
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только не киллиан хейс……..
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