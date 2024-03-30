Квентин Граймс пропустит остаток сезона. Он будет восстанавливаться после мышечной травмы

Квентин Граймс пропустит остаток сезона.

Защитник « » испытывает болевые ощущения в мышце, что связано с полученной им в январе травмой колена.

не потребуется операция, ушиб кости больше не беспокоит баскетболиста.

Квентин набирал 5,3 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру в 6 матчах после обмена в «Пистонс». В межсезонье 23-летний баскетболист будет доступен для продления контракта.