Квентин Граймс пропустит остаток сезона. Он будет восстанавливаться после мышечной травмы
Квентин Граймс пропустит остаток сезона.
Защитник «Детройта» испытывает болевые ощущения в мышце, что связано с полученной им в январе травмой колена.
Граймсу не потребуется операция, ушиб кости больше не беспокоит баскетболиста.
Квентин набирал 5,3 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру в 6 матчах после обмена в «Пистонс». В межсезонье 23-летний баскетболист будет доступен для продления контракта.