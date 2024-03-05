Бывшая любовница обвиняет Скотти Пиппена в запугивании и преследовании и требует 250 млн долларов
Женщина по имени Чиветт Валентайн подала в суд на Скотти Пиппена.
Женщина утверждает, что является бывшей любовницей Пиппена, и обвиняет шестикратного чемпиона НБА в изнасиловании и преследовании.
По словам Валентайн, у нее были отношения с Пиппеном с 1987 по 1993 год. В иске утверждается, что баскетболист и его брат Карл изнасиловали ее, в результате чего у нее родился сын Девонте Пиппен, который умер в 2011 году.
Женщина заявила, что Пиппен «использовал свою славу игрока «Чикаго», чтобы «преследовать, запугивать и мучить ее». Она также заявила, что эта ситуация вызвала у нее серьезные психические и эмоциональные проблемы, потерю возможности трудоустройства и потерю жилья.
Кроме того, Валентайн утверждает, что бывший баскетболист использовал связи с местными, государственными и федеральными служащими для отмены и фальсификации полицейских отчетов, чтобы выставить ее «психически больной».
Теперь она требует 250 миллионов долларов от 58-летнего Пиппена, «Буллс» и членов его семьи.
Пиппен был женат на Карен Макколлум с 1988 по 1990 год. В 1997-м он женился на Ларсе Пиппен, с которой развелся с 2018-м.
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