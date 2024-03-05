Бывшая любовница обвиняет Скотти Пиппена в запугивании и преследовании и требует 250 млн долларов

Теги происшествия Чикаго НБА Скотти Пиппен Ларса Пиппен Баскетбол

Женщина по имени Чиветт Валентайн подала в суд на Скотти Пиппена.

Женщина утверждает, что является бывшей любовницей Пиппена, и обвиняет шестикратного чемпиона НБА в изнасиловании и преследовании.

По словам Валентайн, у нее были отношения с Пиппеном с 1987 по 1993 год. В иске утверждается, что баскетболист и его брат Карл изнасиловали ее, в результате чего у нее родился сын Девонте Пиппен, который умер в 2011 году.

Женщина заявила, что Пиппен «использовал свою славу игрока «Чикаго», чтобы «преследовать, запугивать и мучить ее». Она также заявила, что эта ситуация вызвала у нее серьезные психические и эмоциональные проблемы, потерю возможности трудоустройства и потерю жилья.

Кроме того, Валентайн утверждает, что бывший баскетболист использовал связи с местными, государственными и федеральными служащими для отмены и фальсификации полицейских отчетов, чтобы выставить ее «психически больной».

Теперь она требует 250 миллионов долларов от 58-летнего Пиппена, «Буллс» и членов его семьи.

Пиппен был женат на Карен Макколлум с 1988 по 1990 год. В 1997-м он женился на Ларсе Пиппен, с которой развелся с 2018-м.

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23 комментария
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Скоро из гробов за 19-й век предъявлять начнут.
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Терпела, ждала, копила силы и наконец спустя 30 лет решилась!
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А чо не миллиард?
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Спасибо напомнила,великая команда была 95-96 год...Какое наслаждение было смотреть за их игрой.Джордан ,Пиппен,Кукоч,Родман........
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
С деньгами совсем плохо, решила срубить по-легкому
У Пиппена с ними еще хуже.
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С деньгами совсем плохо, решила срубить по-легкому
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Этот мир сошёл с ума
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Пиппену предъявили за пипипена
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Ну а че) Может и откусит что нибудь.Судя по иску акция обдуманная и спланированная,возможно даже группой лиц) Ну или просто она действительно поехала головой.
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Amerika

We’re all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We’re all living in Amerika
Amerika, Amerika
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
Скоро нам, мужикам, совсем тяжело жить будет в этом мире... Держимся!!!
Если у тебя меньше ляма баксов, то ты таким лярвам неинтересен, и можешь в этом мире жить спокойно.
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Я тут с другого прифигел, 250 ярдов не многовато? Или она думала, чем больше времени прошло, то и сумма, как в банке, расти должна🤣🤣🤣
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Ответ Alexandr Puzikov
Я тут с другого прифигел, 250 ярдов не многовато? Или она думала, чем больше времени прошло, то и сумма, как в банке, расти должна🤣🤣🤣
Называется - эффект якоря. Так Скотти заплатит ей 250 тыщ, чтобы не возиться, даже если она не права. По сравнению с суммой иска это ему покажется пустяшным расходом.
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Ответ Фёдор Молчанов
Скоро из гробов за 19-й век предъявлять начнут.
Да вроде уже начали
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Эдак любой мужик опосля совершеннолетия под угрозой. Размеры притязаний, конечно могут быть разные, но.., я конечно не Пиппен, но тот ещё скотти.
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Маркус Джордан очень вовремя не стал членом семьи Пиппена. Видимо, батя что-то прознал.
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Сколько охотниц за бабками, офигеть можно.
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У тебя точно психические проблемы, когда с потолка суммы берешь, которые даже представить не можешь.
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Как составилась сумма ?
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где они такие суммы берут не понимаю, в России сколько дают за жизнь, Ладу гранту?
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видимо трехочковыми стрелял
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