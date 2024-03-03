Леброн Джеймс набрал свои первые 10 000 очков ровно за то же количество матчей, которое ему потребовалось, чтобы увеличить результат с 30 000 до 40 000
Бен Голливер представил статистику, доказывающую стабильность Леброна Джеймса.
Журналист The Washington Post опубликовал график, на котором видно, с какой равномерностью форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набирает очки в течение всей карьеры.
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 40 000 очков за карьеру.
Голливер отмечает, что Джеймс набрал свои первые 10 000 очков ровно за то же количество матчей, которое ему потребовалось, чтобы увеличить результат с 30 000 до 40 000.
– 10 тысяч очков за 368 матчей
– От 10 до 20 тысяч за 358 матчей
– От 20 до 30 тысяч за 381 матч
– От 30 до 40 тысяч за 368 матчей
Аналитик Том Хаберстро составил график, который наглядно демонстрирует стабильность Джеймса в сравнении с другими легендарными спортсменами – Уэйном Гретцки (НХЛ), Эммиттом Смитом (НФЛ) и Питом Роузом (MLB).