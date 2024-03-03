Леброн Джеймс набрал свои первые 10 000 очков ровно за то же количество матчей, которое ему потребовалось, чтобы увеличить результат с 30 000 до 40 000

Бен Голливер представил статистику, доказывающую стабильность Леброна Джеймса.

Журналист The Washington Post опубликовал график, на котором видно, с какой равномерностью форвард « » набирает очки в течение всей карьеры.

Джеймс стал первым игроком в истории , набравшим 40 000 очков за карьеру.

Голливер отмечает, что Джеймс набрал свои первые 10 000 очков ровно за то же количество матчей, которое ему потребовалось, чтобы увеличить результат с 30 000 до 40 000.

– 10 тысяч очков за 368 матчей

– От 10 до 20 тысяч за 358 матчей

– От 20 до 30 тысяч за 381 матч

– От 30 до 40 тысяч за 368 матчей

Аналитик Том Хаберстро составил график, который наглядно демонстрирует стабильность Джеймса в сравнении с другими легендарными спортсменами – Уэйном Гретцки (НХЛ), Эммиттом Смитом (НФЛ) и Питом Роузом (MLB).