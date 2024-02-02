У Джоэла Эмбиида разрыв мениска левого колена

Теги травмы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

У Джоэла Эмбиида диагностирован разрыв мениска левого колена.

«Сиксерс» пока не определились с планом лечения звездного центрового. Клуб будет изучать варианты до конца недели.

Эмбиид повредил левое колено в заключительной четверти матча с «Голден Стэйт» (107:119) во вторник, когда форвард хозяев Джонатан Куминга в борьбе за мяч упал ему на ногу.

Эмбиид, действующий MVP НБА, с высокой вероятностью лишится права претендовать на индивидуальные награды, в том числе на попадание в символические пятерки, из-за нового правила лиги, требующего минимум 65 игр в регулярке. В четверг он пропустил 13-й для себя матч в нынешнем сезоне.

Сообщалось, что Джоэл испытывает боль в левом колене на протяжении всего сезона. Во вторник он вернулся в строй после пропуска нескольких матчей из-за беспокоившего его колена.

Средние показатели лидера «76-х» – 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи.

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18 комментариев
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Просто печально, выздоровления.
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Ответ Nuteruoli
Давай Джоэл поправляйся, в ПО без тебя скучно будет, а на MVP регулярки уже надо давно забить и двигаться к более классным достижениям
Минут через 5 он тебе ответит
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Ответ Столичный Чел
До ПО еще 2 месяца. Успеет восстановиться.
Разрыв мениска для туши в полтора центнера? Мягко говоря есть сомнения.
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Вышел на игру не долечив травму. Вот и результат. Не было смысла в этом "геройстве". До конца сезона времени полно и Филадельфия идёт в группе лидеров конференции.
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Опять будем слушать истории, что Эмбид в плохой форме был в пост сезоне.

Жалко Джоэля, харизматичный парень.
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До ПО еще 2 месяца.
Успеет восстановиться.
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Какой плей-офф?! В лучшем случае он будет готов к старту следующей регулярки!
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Ответ Miero
УРА, настоящий МВП Никола получит свою 3 заслуженную награду!
Может ШГА или условный Эдвардс за оставшиеся матчи подтянуться. Во всяком случае теперь интрига есть. А Эмбииду здоровья.
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Ответ Локоть Артеста
Вышел на игру не долечив травму. Вот и результат. Не было смысла в этом "геройстве". До конца сезона времени полно и Филадельфия идёт в группе лидеров конференции.
Так он весь сезон так тянет, отчасти Фили на этом месте сейчас из-за этого.
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Давай Джоэл поправляйся, в ПО без тебя скучно будет, а на MVP регулярки уже надо давно забить и двигаться к более классным достижениям
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как обидно
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Самое обидное, что мы так и не увидели здорового Эмбиида в плей-офф, а учитывая характер травмы, то и в этом году высока вероятность игры Джоэля на уколах в постсезонке.
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Миниск судя по прошлому году в нба 3-4 недели лечится
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Ответ Столичный Чел
До ПО еще 2 месяца. Успеет восстановиться.
После пластики колена? Очень сомневаюсь. Если выйдет, то будет очень беречь себя.
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Ответ SergER
Может ШГА или условный Эдвардс за оставшиеся матчи подтянуться. Во всяком случае теперь интрига есть. А Эмбииду здоровья.
Скорее ШГА/Тейтум
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