У Джоэла Эмбиида разрыв мениска левого колена

У Джоэла Эмбиида диагностирован разрыв мениска левого колена.

«Сиксерс» пока не определились с планом лечения звездного центрового. Клуб будет изучать варианты до конца недели.

повредил левое колено в заключительной четверти матча с «Голден Стэйт» (107:119) во вторник, когда форвард хозяев Джонатан Куминга в борьбе за мяч упал ему на ногу.

Эмбиид, действующий MVP , с высокой вероятностью лишится права претендовать на индивидуальные награды, в том числе на попадание в символические пятерки, из-за нового правила лиги, требующего минимум 65 игр в регулярке. В четверг он пропустил 13-й для себя матч в нынешнем сезоне.

Сообщалось, что Джоэл испытывает боль в левом колене на протяжении всего сезона. Во вторник он вернулся в строй после пропуска нескольких матчей из-за беспокоившего его колена.

Средние показатели лидера «76-х» – 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи.