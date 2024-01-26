«Филадельфия» будет претендовать на Кайла Лаури, если его контракт будет выкуплен

Теги Шарлотт Кайл Лаури Филадельфия НБА Баскетбол

«Сиксерс» заинтересованы в услугах Кайла Лаури.

Опытный разыгрывающий, сообщает Yahoo! Sports, скорее всего, не присоединится к «Шарлотт» до дедлайна. Если у «Хорнетс» не получится обменять Лаури, «Филадельфия» будет претендентом на защитника после выкупа контракта. Лаури ранее становился чемпионом в составе «Торонто» под руководством ныне главного тренера команды из Пенсильвании Ника Нерса.

В 37 матчах регулярки-2023/24 Лаури набирает в среднем 8,2 очка, 4 передачи и 3,5 подбора при 42,6% с игры и 38,5% из-за дуги.

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4 комментария
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зачем он ору
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Есть Макси и маскот-беверли. Куда там этого пухляша?
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Ответ bear7904
Да на минималка, на десяток минут, чо нет?
Тут скорее дело даже не в игровых качествах , сколько в раздевалку как ветеран с опытом , плюс Нерс его знает! В Филе могут быть проблемы с менталкой, Эмбид, Убре, брат Моррис, Беверли, Хаус таскающий телок в Бабле, у этих людей вполне достаточно тараканов в голове) уж точно не они настраивать будут в плей-офф
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Ответ Максим Макеев
зачем он ору
Да на минималка, на десяток минут, чо нет?
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