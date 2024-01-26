«Филадельфия» будет претендовать на Кайла Лаури, если его контракт будет выкуплен

«Сиксерс» заинтересованы в услугах Кайла Лаури.

Опытный разыгрывающий, сообщает Yahoo! Sports, скорее всего, не присоединится к « » до дедлайна. Если у «Хорнетс» не получится обменять Лаури, « » будет претендентом на защитника после выкупа контракта. ранее становился чемпионом в составе «Торонто» под руководством ныне главного тренера команды из Пенсильвании Ника Нерса.

В 37 матчах регулярки-2023/24 Лаури набирает в среднем 8,2 очка, 4 передачи и 3,5 подбора при 42,6% с игры и 38,5% из-за дуги.