Демар Дерозан о возможном выкупе контракта Лаури: «Я могу помочь в переговорах с «Чикаго». Почему нет?»

Теги Шарлотт Чикаго Кайл Лаури НБА Демар Дерозан Баскетбол

Демар Дерозан был бы рад объединиться с Кайлом Лаури в «Буллс».

«Кайл позвонил мне рано утром и рассказал, что намечается, еще до всех новостей. Для меня это чисто дружеский вопрос, и баскетбол отошел на второй план. Вчера вечером тоже ему написал, спросил, как настроение и все такое. Только это меня сейчас волнует, а все остальное само образуется.

Если зайдет разговор о выкупе контракта, то почему нет? Я могу помочь в переговорах с «Чикаго». Это один из моих самых близких друзей, один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо был на паркете. Почему бы и нет?» – поделился Дерозан.

6 комментариев
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Ответ Nikolay
Зачем выкуп, обмен на Лавина, ну там пики чьи куда
По пику первого раунда с каждой стороны, так как за обоих надо доплачивать
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+2
Ответ Nikolay
Зачем выкуп, обмен на Лавина, ну там пики чьи куда
А зачем Лавин нужен в Шарлотт? Я бы скорее поверил что они скинут им старшего брата Болла
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+1
Зачем выкуп, обмен на Лавина, ну там пики чьи куда
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0
0
Вас обоих уже на небольшой контракт в Торонто. Зачем вы Чикаго ?
+1
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Ответ frenemy
А зачем Лавин нужен в Шарлотт? Я бы скорее поверил что они скинут им старшего брата Болла
Это шутка
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Ответ Nikolay
Зачем выкуп, обмен на Лавина, ну там пики чьи куда
Шарлотт избавились от одного мусорного скорера, чтобы выменять другого?
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