Демар Дерозан о возможном выкупе контракта Лаури: «Я могу помочь в переговорах с «Чикаго». Почему нет?»
Демар Дерозан был бы рад объединиться с Кайлом Лаури в «Буллс».
«Кайл позвонил мне рано утром и рассказал, что намечается, еще до всех новостей. Для меня это чисто дружеский вопрос, и баскетбол отошел на второй план. Вчера вечером тоже ему написал, спросил, как настроение и все такое. Только это меня сейчас волнует, а все остальное само образуется.
Если зайдет разговор о выкупе контракта, то почему нет? Я могу помочь в переговорах с «Чикаго». Это один из моих самых близких друзей, один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо был на паркете. Почему бы и нет?» – поделился Дерозан.