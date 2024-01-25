Демар Дерозан о возможном выкупе контракта Лаури: «Я могу помочь в переговорах с «Чикаго». Почему нет?»

Демар Дерозан был бы рад объединиться с Кайлом Лаури в «Буллс».

« позвонил мне рано утром и рассказал, что намечается, еще до всех новостей. Для меня это чисто дружеский вопрос, и баскетбол отошел на второй план. Вчера вечером тоже ему написал, спросил, как настроение и все такое. Только это меня сейчас волнует, а все остальное само образуется.

Если зайдет разговор о выкупе контракта, то почему нет? Я могу помочь в переговорах с « ». Это один из моих самых близких друзей, один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо был на паркете. Почему бы и нет?» – поделился .