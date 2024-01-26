Ричард Джефферсон: «Кевин Дюрэнт не сделал ничего такого, что ранее не покорялось кому-то другому. Стеф Карри добился большего»

Теги Голден Стэйт Ричард Джефферсон Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Ричард Джефферсон поставил Карри выше Дюрэнта в рейтинге лучших в истории.

«Кевин Дюрэнт – один из лучших, кто когда-либо прикасался к баскетбольному мячу. Вероятно, он войдет в десятку лучших в истории или даже в Топ-7. Но на мой взгляд, Стефен Карри лучше Дюрэнта.

Если обсудить последние заявления о величайшем в истории, если разложить все по полочкам, то можно сказать, что Стеф Карри добился большего. Кевин Дюрэнт, на мой взгляд, не сделал ничего такого, что ранее не покорялось кому-то другому. У Дюрэнта одна награда MVP регулярного сезона, у Стефа – две. У него 2 чемпионства, у Стефа – 4.

У меня Кей-Ди и Стеф находятся рядом друг с другом в рейтинге лучших, но Стеф имеет небольшое преимущество», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.

4 комментария
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КейДи универсальная суперскоринг машина, но в то же время Стэф, своей игрой по сути изменил всю НБА и баскетбол в целом. Так что, думаю RJ тут прав, Стэф намного сильнее.
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Ответ PaulOpenfold
КейДи универсальная суперскоринг машина, но в то же время Стэф, своей игрой по сути изменил всю НБА и баскетбол в целом. Так что, думаю RJ тут прав, Стэф намного сильнее.
В плане трёх согласен намного сильнее)
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