Ричард Джефферсон: «Кевин Дюрэнт не сделал ничего такого, что ранее не покорялось кому-то другому. Стеф Карри добился большего»

Ричард Джефферсон поставил Карри выше Дюрэнта в рейтинге лучших в истории.

«Кевин Дюрэнт – один из лучших, кто когда-либо прикасался к баскетбольному мячу. Вероятно, он войдет в десятку лучших в истории или даже в Топ-7. Но на мой взгляд, лучше Дюрэнта.

Если обсудить последние заявления о величайшем в истории, если разложить все по полочкам, то можно сказать, что Стеф Карри добился большего. , на мой взгляд, не сделал ничего такого, что ранее не покорялось кому-то другому. У Дюрэнта одна награда MVP регулярного сезона, у Стефа – две. У него 2 чемпионства, у Стефа – 4.

У меня Кей-Ди и Стеф находятся рядом друг с другом в рейтинге лучших, но Стеф имеет небольшое преимущество», – заявил бывший игрок в своем подкасте.