Гилберт Аренас: «Сейчас весь драфт-комбайн это полная тупость. Должны быть просто игры один на один. Целыми сутками. Посмотрим, кто сломается»

Гилберт Аренас объяснил, как должен выглядеть драфт-комбайн НБА.

«Весь процесс драфт-комбайна это полная тупость. Вот вы на Йокича смотрите перед драфтом, и что вы там увидите? Они даже не знают, что пытаются найти.

На драфт-комбайне должны быть игры один на один. Особенно, если у меня первый или второй пик. Час, два часа. Посмотрим, кто сломается. Никто никуда не свалит. Вы двое, потом вы двое, затем вы. Я хочу увидеть, кто развалится под давлением. Сегодня, завтра будем рубиться. Весь месяц пусть бегают. Вот сыграли вы десять раз, сколько раз ты победил? Прошла ли у тебя в голове мысль, что он слабак и тебе неинтересно? Или тот, который постоянно проигрывает, продолжает выкладываться на максимум? Это определяет, какой ты человек, какой игрок. Сейчас они никак не смогут это вычислить.

14 лотерейных пиков. Там, вроде как, 2,5 оллстара из этих 14 пиков в среднем выходит. Почему вы ничего не можете в них разглядеть? Весь этот бред про «я не поеду к вам на просмотр». Почему это разрешено? Что это вообще? Будущее всей твоей организации зависит от этого выбора в первом раунде, и вы, генеральные менеджеры, позволяете им не приезжать на тренировки?

Не знаю я, кого выберу. Играйте один на один целыми сутками, пока я не пойму, кого хочу видеть у себя в команде», – заявил .

Форвард «Клипперс» полностью поддержал идею бывшего игрока .