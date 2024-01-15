Журналист Роланд Лэйзенби считает, что «Голден Стэйт» не станет обменивать Криса Пола перед дедлайном: «Он так хорошо вписался в состав»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Журналист Роланд Лэйзенби уверен, что «Уорриорз» не будут обменивать Криса Пола.

«Крис Пол очень хорошо вписался в игру, как со скамейки, так и в стартовой пятерке. Он помог стабилизировать ситуацию.

Я не вижу Криса как то, от чего «Уорриорз» хотели бы избавиться. Считаю, что Крис Пол, вероятно, останется в команде. Он так хорошо вписался в состав «Уорриорз». Думаю, что перелом руки ему не помешает», – считает прославленный журналист.

Пол должен вернуться после травмы во второй половине февраля.

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5 комментариев
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Давно бы обменяли, но его истекающий жирный контракт никому не нужен.
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я думаю ГСВ вообще никаких шагов делать не будет до межсезонья
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Ответ Дмитрий Кутузов
Да кому он нужен? Что он может дать контендеру? Защиту? Или стабильную трёху? У него ничего этого нет. Как нет здоровья и атлетизма. А "лидерские качества/ наставничество для молодых и другие абстрактные скиллы, пусть проявляет в ГСВ))
Вы никогда не играли в баскетбол? Кроме защиты и трехи еще очень многое нужно уметь в баскетболе. Не уверен что cp3 достаточно мотивирован для проявления этих умений конечно, но потенциально он дать может очень много любой команде
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