Журналист Роланд Лэйзенби считает, что «Голден Стэйт» не станет обменивать Криса Пола перед дедлайном: «Он так хорошо вписался в состав»

Журналист Роланд Лэйзенби уверен, что «Уорриорз» не будут обменивать Криса Пола.

« очень хорошо вписался в игру, как со скамейки, так и в стартовой пятерке. Он помог стабилизировать ситуацию.

Я не вижу Криса как то, от чего «Уорриорз» хотели бы избавиться. Считаю, что Крис Пол, вероятно, останется в команде. Он так хорошо вписался в состав «Уорриорз». Думаю, что перелом руки ему не помешает», – считает прославленный журналист.

Пол должен вернуться после травмы во второй половине февраля.