«Уорриорз» готовы обменять Криса Пола (The Athletic)

«Голден Стэйт» готов расстаться с Крисом Полом.

«Контракт Пола представляет собой самый простой механизм, с помощью которого «Уорриорз» могут попытаться приобрести игрока, способного спасти их сезон. Его контракт, который составляет 30 миллионов долларов, истекающий после сезона-2024/25 и не гарантированный, позволяет генеральному менеджеру Майку Данливи-младшему участвовать в любых потенциальных переговорах на рынке, включая тотализатор по Паскалю Сиакаму или Деджонте Мюррэю, если они действительно захотят.

По общему мнению лиги, «Уорриорз» открыты для переговоров и готовы обсуждать самых разных игроков, чтобы встряхнуться после тяжелого начала сезона. Однако, по словам источников в лиге, не имеющих права говорить публично, « » не в восторге от потенциального перехода молодых игроков и . Ни один из них не исключен из числа претендентов на обмен, но было бы несправедливо говорить о том, что на данном этапе они доступны, даже если «воины» хотят изменить свой состав», – пишет журналист The Athletic Сэм Весини.