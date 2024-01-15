«Уорриорз» готовы обменять Криса Пола (The Athletic)

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Крис Пол НБА Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

«Голден Стэйт» готов расстаться с Крисом Полом.

«Контракт Пола представляет собой самый простой механизм, с помощью которого «Уорриорз» могут попытаться приобрести игрока, способного спасти их сезон. Его контракт, который составляет 30 миллионов долларов, истекающий после сезона-2024/25 и не гарантированный, позволяет генеральному менеджеру Майку Данливи-младшему участвовать в любых потенциальных переговорах на рынке, включая тотализатор по Паскалю Сиакаму или Деджонте Мюррэю, если они действительно захотят.

По общему мнению лиги, «Уорриорз» открыты для переговоров и готовы обсуждать самых разных игроков, чтобы встряхнуться после тяжелого начала сезона. Однако, по словам источников в лиге, не имеющих права говорить публично, «Голден Стэйт» не в восторге от потенциального перехода молодых игроков Джонатана Куминги и Мозеса Муди. Ни один из них не исключен из числа претендентов на обмен, но было бы несправедливо говорить о том, что на данном этапе они доступны, даже если «воины» хотят изменить свой состав», – пишет журналист The Athletic Сэм Весини.

14 комментариев
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Ответ B@SS
Начался движ, думаю в ближайшие сутки-двое что-то будет)
Движ начался, так как летние контракты стали доступны к обмену и дедлайн близится
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Ответ DonaldBrashear 2.0
только, если на такой же истекающий контракт. Лучше бы уж летом скинуть его и Клэя, сэкономить на налоге, и спокойно уйти в перестройку.
При живом Стефе нельзя идти в перестройку, надо из него все соки выжать, пока в прайме, а потом уже в перестройку
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Начался движ, думаю в ближайшие сутки-двое что-то будет)
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Кому нужен Пол за 30млн?! У контендеров столько места в платежке нету, да и совсем мертвый груз взамен ГСВ принимать не будут. Разве, что уровновесить контракты в крупной сделке
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В НОПам очень нужен пг, чтобы выйти на новый уровень и им есть что отдать. К Полу можно по разному относиться и я тоже не особо жалую его как человека, но стоит признать, что таких больше не делают.
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Ответ Max Uvaliev
Кому нужен Пол за 30млн?! У контендеров столько места в платежке нету, да и совсем мертвый груз взамен ГСВ принимать не будут. Разве, что уровновесить контракты в крупной сделке
Так и менять его будут не в контендер, очевидно, а в команду, которой нужна чистая платёжка по окончанию сезона.
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Не ну это правда будет предательством
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Жаль, если обменяют, ибо он буквально один из лучших в ГС, как по мне, но для такой возможности его контракт и брали, по сути.
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ГСВ стар, мал и неинтересен..... то, как они умирают - очень болезненно для любителей жить прошлым, и чем больше они пытаются удержать в бою династию, тем на дольше затянется перестройка.... Разрыв между старым Голденом и молодыми Денвером, Миннесотой, Нью Орлеаном - смертельно большой....... и счас вопрос, а сильнее ли они Юты)))
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Ответ Max Uvaliev
Кому нужен Пол за 30млн?! У контендеров столько места в платежке нету, да и совсем мертвый груз взамен ГСВ принимать не будут. Разве, что уровновесить контракты в крупной сделке
Контендеру Пол и не нужен. А очистить платёжку под подписания через год Крис идиальн
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Ответ Адмирал МакКряк
Так и менять его будут не в контендер, очевидно, а в команду, которой нужна чистая платёжка по окончанию сезона.
похоже больше всего такую платёжку хочет Детройт)
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