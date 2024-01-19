«Милуоки» проявляет интерес к Деджонте Мюррэю

Теги Атланта Милуоки НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Милуоки» проявляет интерес к защитнику «Атланты».

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

После обмена Паскаля Сиакама Деджонте Мюррэй является самым востребованным игроком перед дедлайном обменов 8 февраля. Ожидается, что многие команды попытаются выменять его у «Хоукс» в ближайшие три недели.

В 40 матчах сезона Мюррэй набирает в среднем 21 очко, 4,8 подбора и 4,8 передачи при 47,1% с игры и 38,3% из-за дуги.

6 комментариев
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Зачем он им нужен, когда у них есть Лиллард?
Мюррей - combogard, может играть как PG так и SG. Милуоки может получить больше глубины состава и класса. если "сзади" будет трио Лиллард - Бизли - Мюррей...
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Ответ Marduhai
Мюррей - combogard, может играть как PG так и SG. Милуоки может получить больше глубины состава и класса. если "сзади" будет трио Лиллард - Бизли - Мюррей...
Вот только чтобы заполучить его, им придется отдать в обмене и глубину, и класс.
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да там только ленивый не проявляет интерес, если вдруг Хоукс стали рассматривать предложения.
почему-то в Джорджии у него не особо задалось, хотя в теории их пара с Янгом выглядела очень даже сильно.
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Только у Милуоки нет ни пиков, ни интересных игроков для трейда. Всё на Лилларда ушло.
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А чё они за него хотят отдать? На чистую форму махнут?
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