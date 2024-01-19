«Милуоки» проявляет интерес к Деджонте Мюррэю

«Милуоки» проявляет интерес к защитнику «Атланты».

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

После обмена Паскаля Сиакама Деджонте Мюррэй является самым востребованным игроком перед дедлайном обменов 8 февраля. Ожидается, что многие команды попытаются выменять его у «Хоукс» в ближайшие три недели.

В 40 матчах сезона Мюррэй набирает в среднем 21 очко, 4,8 подбора и 4,8 передачи при 47,1% с игры и 38,3% из-за дуги.