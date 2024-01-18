Анферни Саймонс стал автором решающего попадания за 0,2 секунды до конца матча против «Нетс»

Анферни Саймонс исполнил победный бросок в игре против «Бруклина».

Получив мяч из-за боковой за 5,2 секунды до финальной сирены, защитник « » на дриблинге ушел от Микэла Бриджеса и исполнил победный флоатер из «краски».

завершил матч с 20 очками, 4 подборами и 4 передачами, реализовав 8 из 20 с игры.