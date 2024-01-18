Анферни Саймонс стал автором решающего попадания за 0,2 секунды до конца матча против «Нетс»

Теги Бруклин Портленд НБА Баскетбол - видео Анферни Саймонс Баскетбол

Анферни Саймонс исполнил победный бросок в игре против «Бруклина».

Получив мяч из-за боковой за 5,2 секунды до финальной сирены, защитник «Портленда» на дриблинге ушел от Микэла Бриджеса и исполнил победный флоатер из «краски».

Саймонс завершил матч с 20 очками, 4 подборами и 4 передачами, реализовав 8 из 20 с игры.

8 комментариев
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Эх, Бриджес сразу понял, что будет и показывал сдвоиться Динвидди. А тот зачем-то приклеился к игроку, который в ауте стоит. Да ещё спиной к мячу. Зачем?
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Ответ Starkom
Эх, Бриджес сразу понял, что будет и показывал сдвоиться Динвидди. А тот зачем-то приклеился к игроку, который в ауте стоит. Да ещё спиной к мячу. Зачем?
игра Динвидди в защите - отдельный вид искусства

так умело избегать контактов, не успевать, не поднимать руки, чтобы ни дай бог не помешать сопернику, это ещё постараться нужно, просто провальный сезон
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Ответ rembrandao
Муравей? Это же вроде кличка Эдвардса
Анферни, он же ант. Кликуха до появления Эдвардса в лиге еще за ним
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Любят Нетс вести в счете в матче с ПТБ 3 четверти, а потом в 4-й проиграть )

Только в прошлом матче смогли сравнять на ОТ, хоть и проиграли так, а в этом Саймонс не оставил шансов )
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Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл
Любят Нетс вести в счете в матче с ПТБ 3 четверти, а потом в 4-й проиграть ) Только в прошлом матче смогли сравнять на ОТ, хоть и проиграли так, а в этом Саймонс не оставил шансов )
да это Вон не оставил шансов вторую игру подряд не убирая на решающее владение в защите сладкую парочку Томас+Динвиди( против Маями Томас изображал защиту, сегодня Динвиди). А на скамейке сидит, то ДФС, О’Нил и смотрят на это.( просто нет слов
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Ответ mephist13
игра Динвидди в защите - отдельный вид искусства так умело избегать контактов, не успевать, не поднимать руки, чтобы ни дай бог не помешать сопернику, это ещё постараться нужно, просто провальный сезон
в этом они соревнуются на пару с Томасом.)) один суетиться, а когда его легко обыгрывают, то кричит чтобы его игрока приняли/подстраховали под кольцом. У Клэка/Бриджеса/ДФС/ОНила наверное уже кошмары во сне от этого.))) Ну а Вон за этим всем приглядывает почесывая бороду.(
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Ответ Nightyork97
Комментарий удален модератором
Муравей? Это же вроде кличка Эдвардса
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Ответ rembrandao
Муравей? Это же вроде кличка Эдвардса
Ну да, два муравья выходит. У Саймонса такое же прозвище.
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