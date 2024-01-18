Анферни Саймонс стал автором решающего попадания за 0,2 секунды до конца матча против «Нетс»
Анферни Саймонс исполнил победный бросок в игре против «Бруклина».
Получив мяч из-за боковой за 5,2 секунды до финальной сирены, защитник «Портленда» на дриблинге ушел от Микэла Бриджеса и исполнил победный флоатер из «краски».
Саймонс завершил матч с 20 очками, 4 подборами и 4 передачами, реализовав 8 из 20 с игры.
так умело избегать контактов, не успевать, не поднимать руки, чтобы ни дай бог не помешать сопернику, это ещё постараться нужно, просто провальный сезон
Только в прошлом матче смогли сравнять на ОТ, хоть и проиграли так, а в этом Саймонс не оставил шансов )