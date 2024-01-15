Винс Хантер: «Много общался с Джоном Стоктоном. Мы часто ужинали, говорили о баскетболе»

Теги Зенит НБА Джон Стоктон Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Форвард «Зенита» Винс Хантер рассказал об общении с Джоном Стоктоном.

Хантер ранее выступал вместе с сыном и братом легендарного игрока НБА.

– Если отталкиваться от вашей позиции тяжелого форварда, на которой в свое время играл легендарный Карл Мэлоун, кого бы вы назвали своим Стоктоном? Кто тот игрок, который и с закрытыми глазами найдет вас передачей?

– Забавно, что вы задали этот вопрос, потому что я в течение года играл с сыном Стоктона – Дэвидом, а в свое время и с его братом – Майком. И с Джоном много общался. Мы часто ужинали, обедали, говорили о баскетболе. Являюсь большим поклонником Стоктона.

Что касается меня, то по ходу карьеры играл с большим количеством классных разыгрывающих, выделять кого‑то одного очень сложно! Может быть, они были не такого уровня, как Джон, но очень многому научили меня в баскетболе.

– Как вам кажется, тяжело ли быть сыном Джона Стоктона?

– Конечно! В первую очередь в этой ситуации непросто быть самим собой. Это ведь повышенное внимание и давление. Но все перекрывает то, что ребята любят баскетбол и очень стараются. Мне кажется, у них получилась хорошая карьера.

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1 комментарий
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"Хантер ранее выступал вместе с сыном и братом легендарного игрока НБА."
У Стоктыча два сына баскетболиста, Майкл и Дэвид. Хантер говорит о них.
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