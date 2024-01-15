Чемпионат Турции. «Бахчешехир» против «Манисы»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.
«Бахчешехир» на домашней арене примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 14-2, Фенербахче – 13-3, Бешикташ – 12-4, Каршияка – 11-5, Маниса – 8-7, Петким Спор – 8-8, Бахчешехир – 7-8, Бурсаспор – 7-9, Галатасарай – 7-9, Тофаш – 7-9, Дарушафака – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Бююкчекмедже – 6-11, Меркезефенди – 5-10, Бодрумспор – 4-10, Самсунспор – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.