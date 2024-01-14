Джеймс Харден об успехах «Клипперс»: «За последние несколько лет я через столько всего прошел, что сейчас это как вздох облегчения»

Джеймс Харден поделился, как на него повлиял переход в «Клипперс».

«За последние несколько лет я через столько всего прошел, что сейчас это как вздох облегчения – просто выхожу, играю в баскетбол и получаю от этого удовольствие.

Я дома и занимаюсь любимым делом. У меня все в порядке», – заявил Харден в разговоре с прессой.

С первого декабря « » выиграли 17 из 20 матчей – это лучший результат в на данном отрезке. в этих 20 играх набирает в среднем 18,2 очка, 9,9 передачи, 4,9 подбора, 1,1 блок-шота и 1 перехват при 46,5% с игры и 43,8% из-за дуги.