Джеймс Харден об успехах «Клипперс»: «За последние несколько лет я через столько всего прошел, что сейчас это как вздох облегчения»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Джеймс Харден поделился, как на него повлиял переход в «Клипперс».

«За последние несколько лет я через столько всего прошел, что сейчас это как вздох облегчения – просто выхожу, играю в баскетбол и получаю от этого удовольствие.

Я дома и занимаюсь любимым делом. У меня все в порядке», – заявил Харден в разговоре с прессой.

С первого декабря «Клипперс» выиграли 17 из 20 матчей – это лучший результат в НБА на данном отрезке. Харден в этих 20 играх набирает в среднем 18,2 очка, 9,9 передачи, 4,9 подбора, 1,1 блок-шота и 1 перехват при 46,5% с игры и 43,8% из-за дуги.

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3 комментария
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Бедненький. Действительно тяжело 3 раза требовать трейд и при этом оказыватся в контендере каждый раз
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столько стрипух обкатать, конечно устанешь
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Посмотрим на сколько тебя хватит в этот раз)
+1
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0
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