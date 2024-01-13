Джей Джей Редик: «Клипперс» – чудовище прямо перед нашими глазами. Пора начать упоминать их в разговоре о главных претендентах на титул»

Теги Клипперс Джей Джей Редик НБА Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Норман Пауэлл Баскетбол

Джей Джей Редик назвал «Клипперс» главным теневым фаворитом на чемпионство.

«Самой впечатляющей командой для меня были «Клипперс». У команды результат 16-3 с первого декабря (уже 17-3. Приведенная далее Редиком статистика – до сегодняшней победы над «Мемфисом» – Sports.ru). Они лучшие по балансу побед и поражений в НБА в этом отрезке. Второе нападение в лиге. 14 побед в 15 матчах, если Кавай Ленард на паркете.

У них запредельная эффективность в нападении с Джеймсом Харденом в роли дирижера. С первого декабря у Кавая 57% с игры, 48% из-за дуги. Пол Джордж 49% и 46%, Харден 47% и 44%, Норман Пауэлл 50% и 45%. А еще у стартового центрового Зубаца дабл-дабл в среднем за игру.

Это чудовище прямо перед нашими глазами. Я когда-то уже делал прогноз, что они выйдут в финал Запада. Пора начать упоминать их в разговоре о главных претендентах на титул», – заявил Редик в своем подкасте.

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