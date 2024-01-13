Джей Джей Редик назвал «Клипперс» главным теневым фаворитом на чемпионство.

«Самой впечатляющей командой для меня были « ». У команды результат 16-3 с первого декабря (уже 17-3. Приведенная далее статистика – до сегодняшней победы над «Мемфисом» – Sports.ru). Они лучшие по балансу побед и поражений в в этом отрезке. Второе нападение в лиге. 14 побед в 15 матчах, если на паркете.

У них запредельная эффективность в нападении с в роли дирижера. С первого декабря у Кавая 57% с игры, 48% из-за дуги. Пол Джордж 49% и 46%, Харден 47% и 44%, Норман Пауэлл 50% и 45%. А еще у стартового центрового Зубаца дабл-дабл в среднем за игру.

Это чудовище прямо перед нашими глазами. Я когда-то уже делал прогноз, что они выйдут в финал Запада. Пора начать упоминать их в разговоре о главных претендентах на титул», – заявил Редик в своем подкасте.