Стивен Джексон о первой встрече с Джорданом: «Я обернулся и чуть не потерял сознание: Черный Иисус!»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Стивен Джексон НБА Баскетбол

Стивен Джексон вспомнил первую встречу с Майклом Джорданом.

«Это было для меня все: мой любимый игрок всех времен, Величайший.

Однажды кто-то подошел сзади и сказал: «Хорошая игра, мазафакер, хорошая игра». Этот запах, голос, все. Я сразу почувствовал, что обстановка другая, ничего привычного там не было. Я обернулся и чуть не потерял сознание: Черный Иисус!

Я был в восторге, когда увидел его и пожал ему руку. Он знал мое имя, знал, кто я такой. А несколько месяцев спустя он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты был в моей команде», – вспомнил Джексон.

На старте сезона-2008/09 Джексон был обменян в «Бобкэтс» из «Голден Стэйт» и впервые в истории вывел их в плей-офф.

5 комментариев
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"Он знал моё имя..."
"Хорошая игра, мазафакер"
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Ответ Дмитрий Титов
Та часть про запах была не совсем понятна.
Он пах ладаном, Иисус ведь.
Кстати, Иисуса крестили в реке Иордан.
Кто распял нашего чёрного Иисуса, помните? Джерри Краузе, национальность не буду напоминать.
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Та часть про запах была не совсем понятна.
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Потролил Джорданосексуалов
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