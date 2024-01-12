Стивен Джексон вспомнил первую встречу с Майклом Джорданом.

«Это было для меня все: мой любимый игрок всех времен, Величайший.

Однажды кто-то подошел сзади и сказал: «Хорошая игра, мазафакер, хорошая игра». Этот запах, голос, все. Я сразу почувствовал, что обстановка другая, ничего привычного там не было. Я обернулся и чуть не потерял сознание: Черный Иисус!

Я был в восторге, когда увидел его и пожал ему руку. Он знал мое имя, знал, кто я такой. А несколько месяцев спустя он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты был в моей команде», – вспомнил Джексон.

На старте сезона-2008/09 Джексон был обменян в «Бобкэтс» из «Голден Стэйт» и впервые в истории вывел их в плей-офф.