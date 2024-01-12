Скип Бэйлесc: «С тех пор как Лил Уэйн раскритиковал Энтони Дэвиса, тот стал показывать баскетбол уровня Топ-5 НБА»

Скип Бэйлесс назвал причину, почему Энтони Дэвис стал лучше играть.

«Мы очень и очень много критиковали Энтони Дэвиса на этом шоу. Лил Уэйн, один из самых светлых людей на земле и один из самых сообразительных спортивных болельщиков, которых я знаю, был расчетлив и решил разжечь новый огонь в Энтони, и я полагаю, что ему это удалось.

С тех пор как Лил Уэйн раскритиковал Дэвиса, Энтони стал показывать баскетбол уровня Топ-5 НБА», – заявил эксперт в своем шоу.

В середине ноября рэпер посоветовал «Лейкерс» обменять Энтони Дэвиса в другую команду.

В последних 20 матчах центровой набирает в среднем 28,5 очка, 12,3 подбора, 2,3 блок-шота и 1,3 перехвата при 57,1% реализации с игры.