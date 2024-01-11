Пол Джордж и Кавай Ленард набрали 58 очков на двоих, «Клипперс» обыграли «Торонто»

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Кавай Ленард и Пол Джордж помогли «Клипперс» победить «Торонто».

Пол Джордж набрал 29 очков, сделал 7 подборов, 6 передач, 2 перехвата и блок-шот.

Форвард реализовал 12 из 22 бросков с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных.

Кавай Ленард отметился 29 очками, 7 передачами, 3 подборами, 2 блок-шотами и перехватом.

Бывший игрок «Рэпторс» был точен в 10 из 18 попыток с игры и 7 из 7 с линии.

У «Клипперс» 16 побед в последних 20 матчах, они 4-е на Западе (24-13).

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