Пол Джордж и Кавай Ленард набрали 58 очков на двоих, «Клипперс» обыграли «Торонто»

Кавай Ленард и Пол Джордж помогли «Клипперс» победить «Торонто».

набрал 29 очков, сделал 7 подборов, 6 передач, 2 перехвата и блок-шот.

Форвард реализовал 12 из 22 бросков с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных.

отметился 29 очками, 7 передачами, 3 подборами, 2 блок-шотами и перехватом.

Бывший игрок «Рэпторс» был точен в 10 из 18 попыток с игры и 7 из 7 с линии.

У « » 16 побед в последних 20 матчах, они 4-е на Западе (24-13).