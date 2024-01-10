«Лейкерс» в этом сезоне совершили на 186 штрафных бросков больше, чем соперники. Это самый высокий показатель в лиге

Теги Лейкерс Майами Милуоки Нью-Йорк Финикс Сакраменто Баскетбол - фото Баскетбол

«Лейкерс» продолжают лидировать в лиге по количеству штрафных бросков.

В нынешнем сезоне команда Леброна Джеймса совершила на 186 штрафных бросков больше, чем ее соперники. Это самый высокий показатель в лиге.

Второе место занимает «Милуоки» (146), третье – «Нью-Йорк» (131). В пятерку лидеров также входят «Финикс» (130) и «Майами» (121).

По окончании прошлого сезона «Лейкерс» лидировали в списке с показателем 476. Отрыв от «Сакраменто» (173), который был на второй строчке, составил больше 300 бросков.

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5 комментариев
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Потому что они фолили, а мы нет…
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Это Гинер все купил.
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Сильвер дает деду ЛеЧоку все зеленее цвета, так как это поднимает рейтинги
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это на что-то намёк?)
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Ответ J23CB
Потому что они фолили, а мы нет…
Потому что им свистели, а нам нет)
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