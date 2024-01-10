«Лейкерс» в этом сезоне совершили на 186 штрафных бросков больше, чем соперники. Это самый высокий показатель в лиге

«Лейкерс» продолжают лидировать в лиге по количеству штрафных бросков.

В нынешнем сезоне команда Леброна Джеймса совершила на 186 штрафных бросков больше, чем ее соперники. Это самый высокий показатель в лиге.

Второе место занимает « » (146), третье – « » (131). В пятерку лидеров также входят « » (130) и « » (121).

По окончании прошлого сезона « » лидировали в списке с показателем 476. Отрыв от «Сакраменто» (173), который был на второй строчке, составил больше 300 бросков.