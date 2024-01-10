«Лейкерс» в этом сезоне совершили на 186 штрафных бросков больше, чем соперники. Это самый высокий показатель в лиге
«Лейкерс» продолжают лидировать в лиге по количеству штрафных бросков.
В нынешнем сезоне команда Леброна Джеймса совершила на 186 штрафных бросков больше, чем ее соперники. Это самый высокий показатель в лиге.
Второе место занимает «Милуоки» (146), третье – «Нью-Йорк» (131). В пятерку лидеров также входят «Финикс» (130) и «Майами» (121).
По окончании прошлого сезона «Лейкерс» лидировали в списке с показателем 476. Отрыв от «Сакраменто» (173), который был на второй строчке, составил больше 300 бросков.