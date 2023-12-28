Даниэль Тайс объяснил, почему равнялся не на Дирка: «Когда Гарнетт выходил на площадку, он шел на войну»

«Все, кто следит за баскетболом в Германии, равняются на . То, что он сделал в : провел 21 или, там, 22 года, стал чемпионом, его стиль игры, броски в прыжке и 3-очковые с одной ноги. Будто все фанаты баскетбола в стране хотели быть, как он.

Но я поздно начал заниматься баскетболом. И мне нравился . Кей-Джи – мой любимый игрок.

Его трешток. Как он «залезает» им под кожу. С каким настроем и желанием он выходил каждый день, будь то финал или регулярка. Когда Гарнетт выходил на площадку, он шел на войну. Он выигрывал битвы в своем воображении еще до начала матча», – рассказал в подкасте Пола Джорджа.