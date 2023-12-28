Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Сен-Кантеном», «Нантер» – с «Нанси»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут два матча.

«Бурк» сыграет с «Сен-Кантеном», «Нантер» – с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Нанси Дата проведения 28 декабря, 23.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-1, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, Бурк – 12-5, Нантер – 10-7, Нанси – 9-8, Сен-Кантен – 9-8, – 9-9, Ле-Портель – 9-9, Шоле – 9-9, Ле-Ман – 8-10, Страсбур – 8-10, Элан Шалон – 8-10, – 8-10, Роанн – 6-11, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.