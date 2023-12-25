«Я бы заставлял его бросать 2-очковые». Майкл Купер рассказал, как бы защищался против Стефа Карри

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Майкл Купер Баскетбол

5-кратный чемпион НБА объяснил, как бы он защищался против Стефа Карри.

«У него есть один прекрасный навык – он отлично владеет мячом. Стеф уйдет из-под опеки, даже если защищаться с ним вплотную.

Но задача состоит в том, чтобы дать ему бросать двухочковые. Я лучше буду играть так, чем позволю ему забросить три, четыре, пять трехочковых подряд. Я бы заставлял его идти под кольцо», – объяснил Майкл Купер, восемь раз подряд (1981-1988) попавший в оборонительные сборные сезона.

3 комментария
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Заставлялкин. Вся лига пытается заставить который сезон, не получается. В итоге лучший шутер олл тайм.
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Ответ scorp19
Заставлялкин. Вся лига пытается заставить который сезон, не получается. В итоге лучший шутер олл тайм.
У хороших защитников получается не давать Стефу бросать трёхи при игре один-в-один. Но Стеф прокачивает проходы всю карьеру, теперь это уже не особо работает.
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Ответ Starkom
У хороших защитников получается не давать Стефу бросать трёхи при игре один-в-один. Но Стеф прокачивает проходы всю карьеру, теперь это уже не особо работает.
Отдельные игроки могли ему проблемы создать, правда.
Вопрос лишь в том, что уровень эти игроки не могли держать даже пару-тройку сезонов подряд. Ну не полетело против кого-то один раз - ок, но против кого у Стефа не летело годами?
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