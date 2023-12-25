«Я бы заставлял его бросать 2-очковые». Майкл Купер рассказал, как бы защищался против Стефа Карри
5-кратный чемпион НБА объяснил, как бы он защищался против Стефа Карри.
«У него есть один прекрасный навык – он отлично владеет мячом. Стеф уйдет из-под опеки, даже если защищаться с ним вплотную.
Но задача состоит в том, чтобы дать ему бросать двухочковые. Я лучше буду играть так, чем позволю ему забросить три, четыре, пять трехочковых подряд. Я бы заставлял его идти под кольцо», – объяснил Майкл Купер, восемь раз подряд (1981-1988) попавший в оборонительные сборные сезона.
Вопрос лишь в том, что уровень эти игроки не могли держать даже пару-тройку сезонов подряд. Ну не полетело против кого-то один раз - ок, но против кого у Стефа не летело годами?