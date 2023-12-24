Дэмиан Лиллард: «Нам становится комфортнее вместе. Мы прогрессируем, и игра против «Никс» это показала»

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард рассказал о процессе адаптации «Милуоки».

«Когда собираешь вместе много хороших игроков, требуется время, чтобы сблизиться, узнать друг друга и запустить этот механизм. Теперь вы начинаете видеть, что победы приходят уже по-другому, потому что мы начинаем лучше узнавать друг друга.

Нам становится комфортнее. Это совсем другое дело, когда ты можешь общаться немного по-другому. Ты знаешь, что кому нравится. Ты знаешь, чего кто хочет. Ты знаешь, как сделать так, чтобы все сработало. Мы просто продолжаем становиться лучше, и сегодняшняя игра, полагаю, это показала», – поделился Лиллард.

«Бакс» победили «Никс» в гостях со счетом 130:111. Им предстоит вновь встретиться в Рождество в 20:00 25 декабря, понедельник.

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